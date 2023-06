La exclusividad de uso para el Saguntino frena la cesión del Nou Morvedre

El Ayuntamiento de Sagunt sigue en la misión casi imposible de alcanzar un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la cesión del Nou Morvedre, un paso imprescindible para desbloquear la sustitución del maltrecho césped artificial del feudo rojillo. Después de meses y más meses de idas y vueltas con el convenio, el organismo presidido por Luis Rubiales ha puesto sobre la mesa tres cuestiones con respecto a la última propuesta municipal, aunque principalmente es una la que frena el acuerdo y se centra en el uso exclusivo del campo por parte del Atlético Saguntino.

Según explica el concejal de Deportes en funciones, Javier Timón, en palabras a Levante-EMV, esta cláusula "supone un inconveniente jurídico, ya que no se puede reflejar en el documento que un club va a tener prioridad para su utilización", aunque en la práctica acabe siendo así, como ocurre con el Fornás y el CD Acero. Así, esta patata caliente está ahora en manos del secretario municipal, a quien se ha encomendado una redacción "con una interpretación más amplia", que no se refiera concretamente al club romano, sino a que "cualquier uso que se le dé al campo tenga una base futbolística", insiste Timón.

La directiva rojilla insiste en que no volverá a jugar en su feudo hasta que se sustituya el césped

En cualquier caso, el edil descarta que, al menos a corto plazo, el Nou Morvedre pueda tener otro uso, ya que "tenemos toda la documentación lista para la inversión en el césped artificial y no tendría ninguna lógica que, después de gastar ese dinero, se nos ocurriera, por ejemplo, organizar un campeonato de motocross".

25+15

A falta de encontrar la redacción que satisfaga a ambas partes y al ordenamiento jurídico en este punto, la RFEF puso otras dos condiciones de última hora, a las que Timón no ve inconveniente. Una es la duración de la cesión, que "en la última reunión en Madrid, nos dijeron que aceptarían cualquier propuesta. Planteamos 40 años, más otros 15 de prórroga, pero nos han dicho que no querían hipotecar a las próximas directivas y han bajado el plazo a 25+15, que nos parece bien". La otra cuestión hacía referencia a los vicios ocultos que pudieran aparecer a lo largo de la cesión, cuestión que "tenía más que ver con los requisitos jurídicos y también se puede resolver".

"Nos llevaremos el equipo fuera de Sagunto"

Desde el Atlético Saguntino, mientras, son conscientes de que los retrasos responden a "cuestiones técnicas" y no a una falta de voluntad por parte del gobierno municipal, ya que "el dinero está", en palabras de su vicepresidente, Rubén López. En cualquier caso, "ya es mucho tiempo y la solución no llega", por lo que "hemos dejado muy clara nuestra postura de que no volveremos a jugar -en el Nou Morvedre- hasta que se sustituya el césped artificial". Así y viendo que los plazos ya están muy apurados, las alternativas pasan por "conseguir que nos den unos horarios adecuados en el Fornás para las necesidades del primer equipo o marcharnos fuera de Sagunto", según el directivo rojillo.