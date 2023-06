El Fertiberia BM Puerto ha anunciado su primer fichaje para la temporada de la vuelta a la liga Plenitude Asobal. Se trata del joven portero serbio, Luka Krivokapic, que llega procedente Pick Szeged, donde su padre, Marko, forma parte del cuerpo técnico. Precisamente el pasado de este último en España, donde jugó desde 2004 a 2013 en clubes como el BM Granollers o el BM Valladolid, con el que consiguió la Recopa de Europa (08/09), es uno de los aspectos que ha motivado al cancerbero para dar un nuevo rumbo a su carrera.

Con 21 años, 1,95 metros de altura e internacionalidades a sus espaldas con las selecciones sub 19, sub 21 e incluso la absoluta en algún amistoso, Luka reconoce su ilusión por volver a España y formar parte del Fertiberia: "Estoy muy contento y emocionado por empezar esta nueva etapa. Ya estoy contando los días que quedan para el principio de temporada". El portero añade que "después de 10 años en la cantera y el primer equipo de Pick Szeged, quería volver al país donde pasé la mayoría de mi infancia. También quería jugar más y tener un papel más importante en el equipo. Puerto Sagunto fue el equipo más interesado y el que más fe tenía en mí, desde el primer día me llamó mucho la atención el proyecto. Por eso decidí fichar por el Fertiberia".

"El 100 % en casa partido"

Sobre Asobal, admite que "es algo especial jugar en esta liga, donde mi padre pasó la mayor parte de su carrera. De pequeño estuve años viendo partidos, pensando que ojalá algún día llegara el momento de estar en la pista y no en la grada. Ahora llega esta oportunidad espectacular, que no pienso desaprovechar". En cuanto a su aportación al equipo, Krivokapic apunta que "vengo a dar el 100 % en cada partido y a mejorar día a día. Quiero sumergirme en el balonmano. Espero también notar el calor de la afición, ojalá vivamos una grandísima temporada. Puedo aportar un buen ambiente en el vestuario. Nunca me rindo, da igual si jugamos contra el primero o contra el último, yo siempre quiero ganar".

Apuesta recíproca

En palabras de su nuevo entrenador, Toni Malla, el portero que compartirá responsabilidades con el también internacional júnior, Dani Martínez, señala que "es una apuesta recíproca por un portero con mucho talento, que viene de un club de gran entidad. Sus ganas de crecer y el perfil de jugador encajan perfectamente con el modelo de plantilla que queremos. A pesar de su juventud es un portero ya con experiencia internacional tanto con el Pick Szeged como con la selección de Serbia. Estamos muy contentos con su incorporación".