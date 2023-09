Una exposición que no tenéis que perderos.

Hace poco se inauguró el V Proyectos del grupo fotográfico Arse en la Casa Capellà Pallarés de Sagunto, que se podrá ver hasta el día 22 de septiembre.

Al llegar la primera, disfruté todos los proyectos, en soledad y silencio y fue cuando me di cuenta de que todos tenían una relación conmigo.

EL DESAFÍO de José Ramón Solsona: Desde que voy con la Scooter estoy descubriendo que no solo es un desafío y un deporte tener discapacidad motora, también es un peligro circular por las calles.

DOLOR de Carmen Bonilla: ¿Qué contar del dolor?, 30 años conviviendo con él y ya hemos llegado a ser grandes amigos.

SI EL CAMPANARIO HABLARA de Vicente Peris: Como dice él, su presencia atrapa, me atrapó hace ya 22 años cuando lo ví por primera vez. Desde ese momento deseé subir, cosa que conseguí hace poco, la emoción que obtuve fue impresionante.

VENDEDORES de Juan Higueras: ¡Qué decir!, un gran fotógrafo y profesor, no fuí una de sus mejores alumnas, pero gracias a él me aficione a la fotografía. Me ha hecho varios reportajes, uno de ellos el de mi boda, precioso. Y exposición que hace en Sagunto, explosión que no me pierdo.

NATALE DI ROMA – ORIGEN DE LA “Citta Eterna” de Sara Martínez: Otro tema que me toca directamente, las recreaciones romanas que ella sabe capturar perfectamente. En Sagunto hay dos grupos de recreadores, Sagvntvm Avgvsta y Sagvntvm Civitas a los cuales he visto nacer y crecer.

Y el mío, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: Para ello voy a poner lo que expliqué en la presentación de él:

No os habréis dado cuenta pero estoy medio aislada, voy pillando lo que puedo. Por ese motivo mi proyecto es éste.

No es fácil que un oyente entienda lo que vivimos las personas con discapacidad auditiva. Yo la llamo discapacidad invisible.

Mi proyecto os puede gustar o no, pero lo que quiero o al menos intentar que veáis las situaciones que vivimos. La tecnología avanza muy deprisa, ahora ya podemos leer lo que nos decís con una APP, ya podemos leer la radio, aún está en experimentación, pero es posible.

Los que llevamos audífonos a veces nos sentimos angustiados, sobre todo cuando hay mucha gente o música, por lo que llegamos a sentirnos mal.

Soy solo aficionada a la fotografía y estar aquí con grandes fotógrafos es un gran honor.

No son mis mejores imágenes, pero para intentar conseguir un poco de empatía, tenían que ser así.