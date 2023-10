Potser m'avançaré, però cal fer una sèrie de reflexions que em venen al cap entorn del Mercat Medieval que es durà a terme aquest cap de setmana a la ciutat de Sagunt.

És cert que no sé des de quan es fa, ho he intentat buscar, i tampoc sé des de quan la gent li diu "mercadet," "mercadillo" o "allò que fan el 9 d'octubre." Tampoc entenc, però això crec que és un toc perquè decaiga el rigor històric en aquest tipus de fires medievals o renaixentistes. M'agraden molt les reflexions de la professora Paz Romero Portilla, que diu "fins a quin punt són medievals les fires medievals? Aquelles que barregen cavallers i dracs amb boca-pizzes i zancuts. Sempre veig homes amb sanyons i dones com dames d'alcúrnia." També explica que aquest tipus de mercats no busquen una representació històrica, són com una fira ambientada amb música, menjar i jocs. Destinada més a la diversió que a la formació.

Potser en altres anys no haguera fet aquesta reflexió, però enguany es compleixen 775 aniversari de la Carta Pobla de Morvedre, i el que espere jo del Mercat Medieval de Sagunt és que aquesta data es vegi reflectida i que tot tinga un rigor històric (tot i que la part lúdica deu estar-hi) i que tot el mercat gire al voltant d'un relat que faci d'aquest Mercat un referent dins de les fires medievals que hi ha arreu de l'estat espanyol i d'Europa.

Crec que és necessari recuperar aquella idea de Manolo Civera dels pregoners, joglars i romancers que contaven històries que van passar a Morvedre en aquella època. La presència de Jaume I, la creació de l'araval del Salvador, la convivència pacífica de musulmans, jueus i cristians a les nostres terres. De com un dels personatges més importants d'aquesta època no està representat, com és l'Infant Pedro de Portugal, senyor de Morvedre, que es va oposar a les demandes del rei per expulsar els sarraïns de les nostres terres, o com els nobles cristians repobladors van omplir la nostra ciutat de cases nobles que van fer més gran Sagunt.

Si tot aquest relat es puguera harmonitzar amb una boda típica de l'època, amb un gran banquet (la part lúdica), amb música i amb rigor.

Pense que això és el que li falta a aquest Mercat Medieval, un guió que parle de Morvedre i que no siga simplement un altre mercat medieval que es pot instal·lar en qualsevol altra part de l'estat.

I per què es produeix això? Potser per la desídia dels tècnics municipals o per la seua comoditat. Està clar que aquest mercat és una concessió a una empresa que ho organitza, però des de l'Ajuntament hauria de tenir un guió per a ser el més real possible.

Hi ha moltes persones a la ciutat que poden ajudar en aquest tema, companyies de teatre, de recreació, escoles de ball...

Podem convertir el Mercat Medieval en un atractiu turístic de primera magnitud i situar-lo al mapa. També podem apostar per la creació artística del municipi i diferenciar-lo, i no sols Jaume I, que ho serà, sinó que tinga personatges i històries de la nostra memòria per poder crear un "producte" com cal.

Sí, potser tot això que he dit siguen paraules que s'emporta el vent... o no?