El periodista saguntino Alberto Sánchez Calatayud ha plantado cara en un libro a la epilepsia, una patología que conoce en primera persona desde que, a los 5 años, sufrió un fuerte golpe cerebral a raíz de un trágico accidente de tráfico donde falleció su padre.

Bajo el título "¡Tú puedes!: Cerebro, Memoria, epilepsia y enfermedades extrañas", el autor viaja a todo este universo, explica aprendió a convivir con ese trastorno y cómo se sobrepuso a la parálisis cerebral que sufrió a los 24 años; todo, con un afán claro de poner el foco en cuestiones que pueden ayudar a entender y lidiar mejor con "la epi", como él la llama. "La gente es que, en general, tiene mucho desconocimiento sobre ella y un concepto equivocado sobre cómo actuar cuando alguien sufre un ataque. Es importante recalcar que no hay que poner nada en la boca. A mí me pusieron una vez un palo y me fastidiaron la mandíbula durante 4 años, al provocarme una desviación. Lo pasé fatal", admite.

Sánchez escribe desde la sinceridad y reconoce que llegó a sufrir discriminación en varios colegios, pero logró acabar la licenciatura de Periodismo. También admite que, a nivel laboral, ha ocultado durante años "esta enfermedad, por miedo a no ser contratado" pues cree que "son más tolerantes las empresas si sufres diabetes, migraña, asma, etc". Esto último, según subraya, contrasta "con estudios que dicen que las lesiones en el trabajo únicamente suceden en el 5% de los afectados", dice además de resaltar los bajos índices de accidentes y ausencias en personas "con epi". "Mucha gente que la sufre no dice nada porque no la quiere que la discriminen, pero yo he querido repasar en mi libro cuántos famosos la han tenido y no se han rendido", explica tras citar en un capítulo tanto a políticos como a escritores, músicos o reconocidos actores de todas las épocas.

En este libro editado por Círculo Rojo, Alberto también repasa de forma amena cómo poder potenciar las habilidades cognitivas por distintas vías, tanto a través de la alimentación como con hábitos saludables y técnicas de lo más diversas que desgrana con ejemplos concretos y prácticos. "Tengo un claro objetivo divulgativo. Hablo de tácticas que a mi me permitieron volver a comunicarme después de sufrir una parálisis que impedía que me salieran las palabras", decía recordando que le costó alrededor de un año recuperarse.

Al margen de referirse a tres ataques de epilepsia en los que podría haber perdido la vida, Sánchez da consejos en su libro sobre cómo abordarla incluso con bebés, niños y adolescentes y qué hacer ante un ataque, cuando una persona pierde la consciencia y sufre convulsiones musculares incontrolables. En este sentido, resalta la conveniencia de hacer preguntas sencillas a la persona que acaba de sufrirlo, para ir activando su cerebro.

Firme defensor de los beneficios del deporte, en su obra detalla qué tratamientos farmacológicos se suelen dar para combatirla, así como las propuestas de la medicina alternativa. "Con la medicación he estado hasta 4 años sin crisis, pero es cierto que tienen efectos secundarios. Yo hago vida normal, pero hay que aprender a vivir con ella pues aunque hay cosas que dependen de ti, hay otras que no, como cuando te da una crisis incluso mientras duermes por cuestiones ambientales, algo que también explico en el libro", afirma.

Bucea en su pasado

Pero el libro no se queda ahí. A sus 39 años, también bucea en su pasado y no solo dedica la obra a su padre. Reconoce cómo aquel fatídico golpe cerebral dañó su memoria a corto plazo y debe lidiar con eso casi a diario, a la vez que repasa cómo su madre, Sabina Calatayud, empezó a dar un giro a su vida a raíz de ese siniestro, al compaginar su farmacia en el Port de Sagunt con el estudio de la homeopatía y posteriormente, creó una empresa de cosmética y nutrición natural con sede en Sagunt.

Tras una revisión autobiográfica en la que no parece callarse nada, Alberto describe algunas enfermedades raras para acabar haciendo un llamamiento: La importancia de "no discriminar a nadie por ser diferente".