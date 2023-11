El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, junto a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha mantenido una reunión telemática este jueves con los representantes de ThyssenKrupp en Alemania, con el propósito de explorar soluciones técnicas y alternativas frente al anunciado cierre de la fábrica en Sagunt, anunciada la semana pasada y que afectaría a 121 empleados.

En el transcurso del encuentro virtual, al cual también han asistido el secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Antonio Galvañ, así como el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, los consellers de la Generalitat han sido informados directamente sobre el panorama adverso que atraviesa la industria siderúrgica en Europa. Esta crisis ha ocasionado miles de despidos, incluyendo el cierre de una planta de ThyssenKrupp en Alemania.

Los directivos de la empresa han reconocido que el cierre en Sagunt responde a una situación global que ha afectado su modelo de negocio. No obstante, han admitido que no habían contemplado la posibilidad de que la administración autonómica pudiese ofrecer alternativas. En este sentido, han expresado su disposición a colaborar con la Generalitat para explorar soluciones que no impliquen el cese definitivo de la actividad en Sagunt.

Grupo de trabajo

Como resultado de esta disposición conjunta, la Generalitat y la compañía alemana han acordado la inmediata creación de un grupo de trabajo, integrado por representantes de ambas consellerias, que se enfocará en abordar los detalles técnicos directamente con la empresa para avanzar en la búsqueda de una solución consensuada.

Con el grupo en marcha, se llevará a cabo un diálogo continuo en las próximas semanas con ThyssenKrupp, que culminará en una reunión presencial entre los responsables de Empleo e Industria y los representantes de la planta de Sagunt, tal y como se ha acordado en la reunión del jueves.

Según la información recibida por el equipo de la Generalitat, ThyssenKrupp ha atribuido la decisión de cierre a los malos resultados globales de la empresa, que cerró su año fiscal con pérdidas de 2.072 millones de euros.

Recolocaciones

Es importante destacar que el cierre en Sagunt no se llevará a cabo antes de un año, y ThyssenKrupp ha expresado su confianza en la recolocación de los 121 empleados en empresas de sector. Además, la empresa se comprometió a proporcionar formación a aquellos profesionales que necesiten un perfil laboral más adecuado a las necesidades de la gigafactoría, e incluso a ofrecer empleo a otras personas en las plantas alemanas de ThyssenKrupp.