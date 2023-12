El Ayuntamiento de Sagunt destinará 71.000 euros a la programación cultural de invierno que este año presenta 36 espectáculos. Un programa amplio y variado en el que habrá charlas con escritores y escritoras, conferencias sobre La Guerra del Francés, teatro, música y exposiciones de arte. A la presentación han asistido el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; la concejala de Cultura, Ana María Quesada, así como artistas y representantes de entidades que participan en la programación: la pintora Carmen Esteve, el dramaturgo Marcos Sproston, la presidenta de la Unión Musical Porteña, Asunción Edo, y un miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Musical Lira Saguntina, Francesc Caballer.

En cuanto a la programación teatral, Cultura oferta la representación de ocho obras, entre las que destaca una de danza contemporánea, Macarron power de Sol Picó; La profesora, de Secuencia 3; El món està trencat, però es pot caminar, de Albena Teatre, en la que tiene un papel destacado la actriz saguntina Carla Pascual. También podremos disfrutar de Vive Molière de Ay Teatro, La vídua valenciana de Bullanga Teatre, Gordas de Bendita Inocencia, Trash de Yllana y Escenas de la vida contemporánea con sus bichos de La Galguera

La programación musical cuenta con once conciertos de diferentes géneros. Entre ellos, continúa el Ciclo Piano de Begoña con los recitales de La música de Berlanga de Pablo García Berlanga o Recital de violín y piano de Alejandro Almarcha y Carlos Cortina. Podremos ver otros conciertos como Ubuntu de Amores Grup de Percussió, El duo de l’Africana de Sul Producciones o el concierto de Gospel, Black Light Gospel Chor de Rebeca Rods y Black Light Gospel Chor.

Como en años anteriores, vuelve el ciclo de música sacra Sagunt in Excelcis con cinco conciertos: Música in Pacem, del Coro de Cámara Cantollano; Mystica Femina, de Jota Martinez y Carmen Botella; Réquiem y obras corales de John Rutter, del Coro Almudafer; Tomás Luis de Victoria y compositores del siglo XVI de Ensemble Fontegara y Recopilació de Música Sacra en Sagunt in Excelsis de la Lira Saguntina. Además, también habrá un concierto de la Unión Musical Porteña.

Por último, habrá ocho exposiciones de arte y otras temáticas. Entre ellas, Projecte del color a Sagunt de Carmen Esteve, Llibertat del Grupo Fotográfico Arse, 30 Miradas de Ateneo El Puerto, Nos queremos vivas de Forjando Arte, Nosotras de Elisabeth Rodrigo, Tres fotógrafos, tres miradas de Pedro Díaz, Javier Martorell y Manuel Ortell, Cada clic una historia de la Fundación educativa Santo Domingo y Escriptors valencians de l’exili de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Vuelve el Ciclo de Diálogo de Libros, organizado por el departamento de Cultura y el departamento de Archivo y Bibliotecas. En este caso, Vicent Penya, Paco Inclán, Eric Rogal, Bibiana Collado y Alberto Rey hablarán sobre su trayectoria literaria a lo que se añade las conferencias del ciclo La Guerra del Francés, están organizadas por el departamento de Cultura y el Centro Arqueológico Saguntino. Juan Antonio Millón, Fernando Martínez Laínez, José Luis Arcón Domínguez, Manuel Civera y Francisco Herraiz nos acercarán a este importante periodo de la historia.

Programación transversal

El alcalde, Darío Moreno, ha explicado que esta programación se ha diseñado de forma «transversal» y comporta mucho trabajo por parte del departamento de Cultura: «Intentando buscar todos esos agentes y actores que trabajan para que nuestro municipio sea un referente cultural». Darío Moreno también ha declarado que desde una «mirada abierta y generosa» ponen encima de la mesa un abanico de actividades que considera de «primer nivel y de alto interés» para la ciudadanía. Finalmente, el alcalde ha resaltado la apuesta por el arte local: «Intentamos destacar el talento local y dar visibilidad a nuestros artistas para que también puedan ir a otros lugares con una experiencia y trayectoria propia».

Por su parte, la concejala de Cultura, Ana María Quesada, ha agradecido al departamento de Cultura el trabajo que realizan, y ha comentado que toda la programación «tendrá un coste aproximado del Ayuntamiento de alrededor de 71.000 euros, de los que recibiremos desde el Ministerio la subvención de 9.000 euros en este trimestre, y del Instituto Valenciano de Cultura 12.000». Además, ha destacado que «colaboramos con la Academia Valenciana de la Lengua, en la difusión de grandes escritores valencianas y valencianos contemporáneos, y con la Fundación Educativa Santo Domingo en el desarrollo cultural de los jóvenes aprovechando nuestras salas alternativas». Por otro lado, la concejala ha querido recordar que mañana, 22 de diciembre, empieza la programación cultural de Navidad con el concierto Zambomba Flamenca, de La Mar Flamenca, en el Casal Jove de Puerto de Sagunto a las 17:30h, y ha resaltado que la entrada al espectáculo es gratuita