Al libre albedrío en la circulación de los coches le queda poco tiempo. El Ayuntamiento de València ya está elaborando una nueva normativa que regulará el tráfico de los vehículos en función de la huella de carbono que generan. ¿La finalidad? Que la calidad del aire de la capital del Turia mejore.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por lo que València no será la única ciudad valenciana que deba implantar ciertas restricciones en la circulación. Es más, dentro de la Comunidad Valenciana encontramos otros 14 municipios que tendrán que seguir la misma normativa al superar los 50.000 habitantes.

La clasificación de los vehículos según la DGT

La Dirección General de Tráfico clasifica los vehículos según lo contaminantes que sean en cuatro categorías diferentes, y a cada una de ellas le corresponde un adhesivo que se debe colocar en la parte derecha de la luna delantera. La clasificación es la siguiente, de mayor a menor impacto en el medio ambiente:

Pegatina 'B': Es de color amarillo . Para vehículos de combustión interna que, si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006 , y vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

Pegatina 'C': Es de color verde . Para vehículos de combustión interna que sí que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015 , y vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.

Pegatina 'ECO': Se trata en su mayoría de vehículos híbridos o de gas . Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.

Pegatina '0 emisiones': Es de color azul. Identifica a los vehículos más eficientes. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía superior a 40 km o vehículos de pila de combustible.

Las cinco Zonas de Bajas Emisiones de València

Pese a que el consistorio todavía está elaborando la norma y no se conocen todos los detalles, cómo las limitaciones de circulación que tendrá cada vehículo, sí que se saben las diferentes Zonas de Bajas Emisiones de València, que son concretamente cinco:

Área Norte 1 (AN1 ): Delimitada por el antiguo cauce del río Turia (marginal izquierda), la Ronda Norte y el litoral marítimo, excepto el recinto de la Politécnica de València (UPV).

Área Norte 2 (AN2): Corresponde a la Politécnica.

Área Centro (AC) : Acotada por el cauce antiguo del Turia (marginal derecha), y las calles Colón, Xàtiva y Guillem de Castro.

: Acotada por el cauce antiguo del Turia (marginal derecha), y las calles Colón, Xàtiva y Guillem de Castro. Área Sur 1 (AS1): Demarcada por el cauce antiguo del Turia (marginal derecha), la Avenida del Cid y V-30, excepto el área Centro. Incluye los Poblados Marítimos situados al sur del antiguo cauce del río Turia (Nazaret y Pinedo).

Área Sur 2 (AS2): Abarca los barrios situados entre la Ronda Sur y la V-30.

Para que pueda verse de forma más clara, Levante-EMV ha elaborado un mapa en el que se delimita cada una de las zonas:

La multa por incumplir la normativa

El Ayuntamiento de València va a asegurarse de que esta nueva normativa de circulación se cumpla instalando diferentes dispositivos de vigilancia (274 cámaras y 93 puntos de control de paso de los vehículos) que controlarán si los vehículos que acceden a cada una una de las zonas están autorizados o no para ello.

De hecho, aquellas personas que estén dispuestas a incumplir la norma serán sancionadas con una multa de 200 euros (100 si se abona la cuantía antes de que se cumplan 20 días de la notificación).

Además, también se instalarán 52 sensores de medición ambiental y 44 paneles de mensajería variable para, de esta forma, avisar a los conductores de la normativa, que será más o menos restrictiva en función de la calidad del aire de cada momento.

Dónde conseguir las pegatinas de la DGT

Las oficinas de Correos son uno de los puntos donde conseguirlas. Se pueden solicitar a través de internet, o bien acudir al mostrador de una de sus oficinas. Solo hay que presentar la documentación necesaria y pagar 5 euros por adhesivo.

La DGT es el único organismo con competencias para emitir estos distintivos. Sin embargo existen varios medios para obtenerlo a través de internet, a través del servicio de Correos Express o bien a través de la red de la Confederación Española de Talleres, talleres autorizados, la red de gestores administrativos y el Instituto de Estudio de la Automoción.

Formas de obtener la etiqueta:

Oficinas de Correos

Red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados

Gestores Administrativos

Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO)

Ganvam (sólo flotas)

Qué vehículos podrán circular libremente por València

Según la normativa, los únicos vehículos que podrán circular libremente por cualquiera de las Zonas de Bajas Emisiones serán aquellos que dispongan de la pegatina 'ECO' o '0 emisiones'

Por dónde podrán circular los vehículos con pegatina C

La pegatina C, pese a que no engloba a los vehículos que menos huella de carbono dejan (estos serían los de la pegatina 'ECO' y '0 emisiones'), al no ser los más contaminantes, no serán los que más restricciones sufran. Aquellos que tendrán más limitaciones serán aquellos que lleven la pegatina B en sus parabrisas. No obstante, la normativa todavía está en elaboración y no se ha decidido qué vehículos podrán acceder a cada una de las Zonas de Bajas Emisiones.

¿Por dónde podrán circular los vehículos con pegatina B en València?

La pegatina B la llevarán los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir del año 2000 o los diésel matriculados a partir del 2006. Es decir, en esta categoría entran los vehículos más contaminantes de todos los que llevan el distintivo. Por ende, y pese que todavía no se han determinado la normativa, se espera que sean los que más restricciones sufran a la hora de circular, ya que en las ciudades en las que ya se ha implementado la norma solo pueden acceder a las ZBE bajo ciertas condiciones muy estrictas delimitadas por cada Ayuntamiento.

Los municipios valencianos que tendrán Zonas de Bajas Emisiones

Como se ha mencionado anteriormente, incluyendo a València, serán 15 los municipios valencianos que deberán aplicar restricciones en la circulación de los vehículos en función de su huella de carbono por tener más de 50.000 habitantes:

València

Alicante

Castelló

Elx

Torrevieja

Torrent

Orihuela

Gandia

Paterna

Benidorm

Sagunt

Alcoi

Sant Vicent del Raspeig

Elda

Villarreal

