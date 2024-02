La obra de teatro Las gordas, que interpretan, Teresa López y Mara Jiménez llegará a la Casa Municipal de cultura de Port de Sagunt, este sábado, 10 de febrero, a las 20 hora. Escrita en castellano, está dirigida para un público adulto, que podrá disfrutar durante 75 minutos de esta comedia, cuya entrada es de 7 euros. Las gordas se encuentra en la programación de invierno del departamento de Cultura.

La concejala de Cultura, Ana María Quesada, ha explicado: « A pesar del enorme éxito que precede a esta obra de teatro, no la he visto con anterioridad, por lo que para mí también va a ser la primera vez que pueda disfrutarla ». Además, ha indicado: « Tocan un tema que, por suerte, socialmente está empezando a verse de otra manera, a no tener esos cuerpos perfectos, según la estética que se nos marca, sino cada cuerpo es perfecto en sí, desde luego eso lo comparto completamente". Quesada ha hecho referencia a su vivencia personal: « También he tenido situaciones absurdas, otras dolorosas, porque a veces no nos damos cuenta que con un pequeño gesto o con esa forma de vivir, la estética que tenemos, afecta al resto de personas » .

La concejala ha expresado también sobre esta obra: « Tratan un tema muy actual, que muchas personas vivimos y tengo ganas de ver cómo lo representan y estoy segura de que disfrutaremos en cualquier caso riéndonos, reflexionando y poniéndonos en el lugar de otras personas ».

Movimiento Bodypositive

Dos actrices y referentes del movimiento bodypositive en redes sociales, Mara Jiménez y Teresa López, se meten en la piel de un total de 10 personajes para enfrentarse a situaciones absurdas, cargadas de acidez y que hacen del humor una arma de lucha.

El público podrá ver escenas que una simple vista parecen ser independientes, pero que se unen y se enredan hasta dar lugar a un espectáculo completo, con sentido propio, cargado de atrevimiento y transgresión, explican desde el departamento.

La compañía explica: « Nos proponemos hacer un espectáculo con una estética cuidada, invadida por la rosa, la pulcritud, la delicadeza, para tratar un tema muy presente en nuestra realidad, pero que resulta pionero en el escenario: el físico, la diversidad corporal y la aceptación social ».

Las entradas se pueden adquirir a través de este enlace: https://www.servientradas.com/espectaculo/AYUNTAMIENTO_DE_SAGUNTO/6/gordas.html