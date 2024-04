Inversió de mil milions de pessetes a Sagunt

En l’última part del mes de febrer pareix que un barco mercantil de la companyia Sota y Aznar va embarcar a causa d’un temporal. Fou el 18 de febrer en la costa de Canet d’en Berenguer, segon es deia en La Libertad un dia després. Sortosament, pareix que va aconseguir entrar al port.

Entre les notícies taurines, s’esmentava en La Correspondencia de Valencia del 19 de febrer que el triomf del torero de Vila-real Agustín Povo Carpito a Sagunt va fer que s’impulsara la seua carrera.

El titular econòmic va ser l’arribada d’una nova maquinària des del port de Pittsburgh per a posar en marxa una gran fàbrica de moldre forment a la capital comarcal. En el periòdic Crónica Meridional del 20 de febrer, s’escrivia que tindria capacitat per a fabricar 1.200 tones de farines. El capital inversor era de mil milions de pessetes.

Foren nomenats nous mestres en diverses escoles. Concretament a Estivella van ser reconegudes unes monges trinitàries com a docents, segon arreplegava la revista Escuela Moderna el 24 de febrer.

L’Sporting Club Puerto va enfrontar-se amb el Regional en un partit carregat de gols. Va arbitrar-lo Navarro Segarra. S’inicià en el camp local a les 15.15 hores. En la primera part, va marcar dos gols el jugador del Port Ugarte. En la segona part, en marca un altre Conde. Així que, en total, van guanyar per 4 gols a 0. Segons escrivia el corresponsal del diari El Pueblo el 28 de febrer, el millor jugador porteny fou el defensa Gil, tot i no trobar-se en bona forma.

Accident d’un obrer

Entre els accidents ocorreguts, cal destacar la caiguda de l’obrer del Port de Sagunt, Francisco Castelló Pérez de 48 anys. Li diagnosticaren la factura de ràdio en la unió del terç mitja amb l’inferior del braç esquerre. El pronòstic era greu, es deia en Las Provincias de l’11 de març.

La festa de l’arbre va estar organitzada amb gran esplendor per part de les autoritats municipals i el delegat governatiu el 9 de març. L’acte va iniciar-se amb el passacarrer de les dos bandes de la localitat pels col·legis amb la participació dels escolars i els seus mestres. Va acabar en l’Ajuntament. Posteriorment, en el templet situat en la Glorieta es van pronunciar diversos discursos. Intervingueren el mestre Fernando García, l’arxipreste, el pare prior de Sancti Spiritus, l’inspector de primera ensenyança Alfonso Olagüe i el delegat governatiu Miguel Rivas Morales. Els alumnes del col·legi Cervantes cantaren Gloria a España i mostraren moviments de gimnàstica sueca. Després, els deixebles del mestre José Andamí interpretaren Himno a la bandera. Es va acabar cantant per part d’escolars i jóvens Himno al árbol, compost pel músic Antonio Palanca i amb lletra de Miguel Rivas Morales. En acabar, l’Ajuntament va obsequiar amb un berenar. Cal destacar que els arbres plantats foren regalats per l’Ajuntament de València. També, s’institucionalitzaren uns premis per als xiquets que tingueren cura dels arbres plantats al llarg de l’any. En finalitzar, els organitzadors van anunciar la pròxima creació de l’escola d’arts industrials, segons deia El Pueblo el 12 de març.

Este mes l’Sporting va jugar contra l’equip de Torrent, però, esta i unes altres notícies, formaran part del següent De cent en cent.