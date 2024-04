Denuncian el "completo abandono" del barrio San José de Port de Sagunt

Desde el Partido Popular lamentan "la dejadez" que sufre el barrio de San José de Port de Sagunt. “Es constante recibir comunicaciones de vecinos de este barrio y los metales por el estado de completo abandono que padece y la falta de inversión para mejorarlo”, apunta la portavoz del grupo municipal, Maribel Sáez.

Sáez critica que "el equipo socialista de Darío siga con las falsas promesas, pues según nos comentan los vecinos, en las últimas fiestas se les comunicó de nuevo al equipo de gobierno la dejadez que estaban sufriendo y estos respondieron con hacer algo. Pues bueno, ese algo prometido ya va a hacer un año y el barrio está completamente igual y así nos lo hacen saber día tras día”. A este respecto, insiste en que "el malestar del vecindario es palpable porque son un barrio tradicional y único de casitas bajas en su gran mayoría que viven familias con niños que no pueden disfrutar de un parque de juegos municipal, porque el que existe está frecuentado por los okupas que no son precisamente un ejemplo de ciudadanos cívicos y, por tanto, los vecinos naturales del lugar no se atreven a acercarse. Porque la inseguridad es real y el miedo y temor a los vecinos por las represalias es evidente. Por eso, lo más fácil es meterse en casa y no salir, nos comentan los vecinos, cuando antes la costumbre era estar en la calle, sobre todo en verano, por la noche salir a la fresca. Ahora esto se está perdiendo dado el estado lamentable en el que está el barrio”, relataba la concejala.

Mal estado del pavimento / PP Sagunt

Miedo

Maribel Sáez finaliza lamentando la situación por la que están pasando los vecinos: “Es triste ver un barrio abandonado, el asfaltado está en pésimas condiciones, las aceras están para reparar, la suciedad es permanente y al asentamiento okupa que existe en el edificio de colores donde el parque hay que ponerle solución ya, por el bienestar de los vecinos del barrio. Pedimos a todo el equipo de gobierno que camine por el barrio, que intente llevarse a sus peques al parque y, solo así, entenderán y comprobaran una mínima realidad de lo que día tras día se vive allí. Hay que ponerle solución y habría que hacerlo de manera urgente por el bien de los vecinos del barrio San José – Los Metales", terminaba.