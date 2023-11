Lejos de la competición, pero dando un ejemplo de lucha y superación, Carlos Tatay no ha querido perderse el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, aunque haya tenido que hacer un gran sacrificio para trasladarse desde Toledo, donde trabaja desde hace meses en la rehabilitación de la lesión medular que sufrió por culpa de un accidente de moto en el circuito de Portimao.

Sobre su silla de ruedas recorre todo el paddock y aprovecha para saludar a amigos y compañeros, mientras recibe el cariño de todo ellos y de los aficionados. «Tenía muchas ganas de estar aquí, he entrado al pitlane y es impactante para mí. Es emocionante volver aquí, al paddock, ver a todo el mundo, pero es duro, hay que seguir luchando y disfrutar al máximo», señala el de Alaquàs.

Pero a sus 20 años y tras su grave accidente en el Campeonato de Europa de Moto2 el pasado 2 de julio, no solamente lucha por su recuperación, sino también con las federaciones, como asegura en declaraciones a Efe. «Me han dejado colgado por todas partes, ahora mismo sólo tengo a mi familia y amigos, y los que tienen que poner orden y echarme una mano, que son las federaciones, se están echando las culpas unos a otros. Unos dicen que me tiene que cubrir la federación valenciana y los otros que tiene que ser la federación española», lamenta Carlos Tatay, vencedor de la «Red Bull Rookies Cup» en 2019. «Ahora estoy teniendo reuniones importantes, no con ellos, porque no traen ninguna solución, es perder el tiempo, pero sí que nos reunimos con gente importante para ver si pueden ayudarme y, lo que es pésimo, es que haya pilotos de MotoGP que intentan ayudarme económicamente y que unas federaciones, que son las que se tienen que encargar de esto, no lo hagan», afirma amargado pero contundente Carlos Tatay.

El piloto también señaló: «me han escrito muchísimos pilotos de MotoGP intentando ayudarme, y por desgracia, les he tenido que decir a todos que no pues, por cuestiones de abogados, lo tenemos todo muy parado, pero estoy empezando a montar ahora una asociación, que al principio no quería, pues me negaba a que gente que no tenía la culpa me ayudara, pero visto que con las federaciones va para largo y acabará en juicios y demás, estamos intentando montar todo bien en esta asociación para que la gente que quiera aportar y que pueda que nos eche una mano y poder continuar con la rehabilitación».

Tatay cifró sus necesidades económicas en «115.000 euros al año». «Es difícil, porque al final mi familia está trabajando, mi padre está en casa, es panadero, es imposible costear el gasto, necesitamos un piso de alquiler en Toledo, ahora tenemos que cambiarnos de casa, tenemos que comprarnos un coche porque los que tenemos no se pueden adaptar, tenemos que vender nuestra casa, irnos a Toledo, alquilar un piso allí y ahora vete a San Sebastián de los Reyes, alquila un piso allí... Son muchos gastos .

«Sabía que aquí me iba a encontrar con muchísima gente, te miran con cara de lástima, ‘hostia qué putada’, y es duro, pero dije que me voy directo al mundial porque quiero echarle 'cojones' y enfrentarme para la que es ahora mi situación», agregó Carlos Tatay, que dijo ser así de positivo porque «al final son ganas de vivir y de ser feliz».

Objetivos en el motor

Tatay no duda a la hora de afirmar sobre volver a competir que «tampoco quiero marcarme ese objetivo, porque lo único que haría es frustrarme ¿Como sueño? Ojalá, ojalá, porque es mi vida, pero sí que me gustaría volver a competir, me gustaría no, lo voy a volver a hacer y creo que va a ser en cuatro ruedas».

Recuerdo de la caída

Pese al dolor, no ha temido en volver a ver las imágenes de su accidente. «Lo he vuelto a ver y no me impacta porque sé perfectamente lo que pasó, estaba plenamente consciente, no perdí el conocimiento en ningún momento y eso no me impacta. Desde la televisión no parece un accidente grave y eso sí que me da un poco de rabia, pero sí ha tenido consecuencias graves. No es algo que me coma la cabeza, sé lo que pasó, frené un poco de más y en la bajada en Portimao me fui por delante», recordó Carlos Tatay.