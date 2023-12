Han pasado solo 10 días desde la exhibición de Marc Márquez en Cheste (Valencia), cuando probó, por vez primera y tras 11 años pilotando la Honda RC213V, la Ducati ‘Desmosedici’ que ha pilotado Johann Zarco este año, es decir, la que llevará MM93 la próxima temporada. Después de dar 49 vueltas al coqueto trazado Ricard Tormo, MM93, al que en Italia siguen llamando ‘il canibbale’, el mayor de los Márquez se quedó a tan solo 0.171 segundos del mejor crono de la jornada, que volvió a ser para Maverick Viñales (Aprilia), el campeón de todos (o casi) los ensayos entre carreras.

Márquez se fue a invernar, perdón, a operarse su brazo derecho del síndrome compartimental que ha sufrido durante toda la temporada, dejando a sus rivales, a todos sus rivales, inquietos, temblando, temiendo que si Marc había logrado ese tiempo tras 11 años sin subirse a otra moto que no fuese la Honda, teniendo una sola moto en su boxe, es decir, si se caía se acaba el test, y sufriendo dolores en su antebrazo derecho, qué no hará la próxima temporada tras varios entrenamientos con esa misma moto.

Antes de probar la Ducati, durante el GP de Catar, Márquez reconoció a Motorsport.com que, a partir del primer gran premio del 2024, no tendrá ya excusas “pues pilotaré una moto ganadora y deberé ser yo quien demuestre si puedo o no volver a ganar carreras, cosa que no hago desde Misano-2021, o aspirar al título, que no gano desde el 2019. He cambiado Honda por Ducati con mucho dolor, pero lo he hecho porque creo que aún puedo dar mucho a este deporte. Quiero volver a ganar, sonreír, divertirme sobre la moto y hacer disfrutar a mis seguidores”.

Lo que Márquez provocó en sus adversarios y en todos los observadores del Mundial de MotoGP es la sensación de que, en efecto, todo el ruido que se generó nada más conocerse que pilotaría una de las Ducati-2023 del equipo Gresini era cierto, es decir, que, desde el minuto uno, será candidato al podio, tal vez a la victoria e, incluso, aspirante al título. Es más, Claudio Domenicali, CEO de Ducati Corse, acaba de reconocer, en una entrevista al diario italiano ‘la Repubblica’, que ellos, el staff de la firma de Borgo Panigale, ya sabían que Márquez ganará carreras con su moto, pues han hecho simulacros de grandes premios con los datos de su hermano Àlex y lo mucho que conocen de Marc “y han dado unos resultados que no pienso difundir ni bajo tortura”. Blanco y en botella ¿no?

Michele Masini, jefe del equipo Gresini Racing Team Ducati, aseguró haber vivido, el pasado 28 de noviembre, “un día increíble, en un ambiente increíble, con unas sensaciones únicas, que están ahí como los cronos de Marc, que hablan por sí solos”. Cuando Izaskun Ruiz, de DAZN, acercó su micrófono al bueno de Davide Tardozzi, admirador desde siempre de Marc Márquez, y le preguntó por el test que había protagonizado Marc, el jefe de Ducati solo dijo “impresionante”. ¿Más de lo que usted esperaba? “Más de lo que esperaba, sí”.

Todos los pilotos de Ducati quedaron impresionados y, por descontando, han colocado ya al mayor de los Márquez entre los favoritos para ganar carreras y, posiblemente, hasta el título en el 2024. “Desde el primer día que supe que Marc había firmado por Ducati, pronostiqué que, en el test de Valencia, iba a ser uno de los tres primeros. No me equivoqué mucho, no”. “He visto su telemetría y, la verdad, hace cosas impresionantes, que ni siquiera nosotros, los pilotos de Ducati, podemos hacer, como trazar la curva 8 de Cheste como lo hace él: increíble, impensable, impresionante”, comentó Enea Bastianini.

“Marc ha elegido Ducati, lo que es un orgullo para todos los que hemos contribuido con nuestro esfuerzo y trabajo a convertir esa moto en la mejor de MotoGP, para volver a ganar”, señala Michele Pirro, el piloto probador de Borgo Panigale. “Dio 49 vueltas a Cheste, sin correr riesgos, pues caerse significaba acabar el test al no tener una segunda moto, e hizo el crono que hizo. Cuando acabó la prueba, le pedí que se podía mejorar y ese folio sigue en blanco, aunque yo sé que Ducati ya sabe lo que quiere Marc”.

Y Andrea Iannone, expiloto de MotoGP de Ducati y, el próximo año, piloto de Superbikes en el Team GoEleven, tampoco se quedó corto a la hora de valorar las posibilidades de Marc Márquez en el Mundial-2024. “Márquez provocará un terremoto en Ducati desde la primera carrera, en Catar, porque su manera de correr es liarla desde el minuto uno, pero deberá de ir con cuidado con su estilo y comportamiento porque Ducati es una familia y veremos si le permiten determinadas cosas”.

El francés Fabio Quartararo, todo un campeón, buen amigo de Márquez, está también convencido de que Marc “será una pesadilla con la Ducati. Nos va a generar un montón de problemas a todos. Una cosa está clara, Jorge (Martín) ha demostrado que se puede aspirar al título con una moto ‘satélite’ y si Marc se ha propuesto volver a lo más alto ¡ojo! porque es de los que consiguen lo que se propone, aunque un millón de personas le diga que está equivocado”.

Alguien como Dani Pedrosa, al que Márquez consultó la posibilidad de dejar Honda por Ducati y que conoce mejor que nadie el comportamiento de todas las motos de la parrilla al ser el mejor probador de MotoGP, llegó a decir, tras ver sonreír a Marc al quitarse el casco tras dar sus primeros 10 vueltas, en Cheste, con la ‘Desmosedici’, que “esa sonrisa no es una buena noticia para los rivales de Márquez”. Todos conocen la frase predilecta del mayor de los Márquez: “He cambiado de moto para que la sonrisa vuelva a mi cara; solo puedes aspirar a ganar si eres feliz, si disfrutas, si te diviertes sobre la moto”.

“Es verdad que los jóvenes vienen apretando a ‘Pecco’ (Bagnaia), es verdad que los jóvenes hasta han ganado carreras, pero yo creo que a ‘Pecco’, el año que viene, le ha salido, con Marc sobre la Ducati, un durísimo rival. ¿Por qué?, porque si Àlex ha hecho lo que ha hecho con esa moto, no quiero ni imaginarme, o sí, lo que puede hacer su hermano con ella. Yo sí creo que ganará carreras el año que viene y por qué no, incluso el título”.

Son muchos los que creen que la semilla de tan espectacular decisión, la de abandonar Honda y fichar por Ducati, la sembró Àlex en la mente de Marc cuando, desde el primer momento en que se subió a la ‘Desmosedici’, le dijo que él volvería a ganar de poder contar con una de esas Ducati, incluso, sí, aunque fuese la del año anterior, como así parece ser que será.