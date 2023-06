Moisés Laguardia se ha transformado en un participante casi invencible en Pasapalabra. Con una larga trayectoria en el concurso de Antena 3, ha ganado casi 17.000 euros hasta el momento y esta es su quinta vez en el programa. Posee la confianza y seguridad necesarias para mantener la calma y competir día tras día por el bote de Pasapalabra.

Sin embargo, el éxito de Moisés Laguardia no es casualidad, ya que se ha preparado exhaustivamente para esta nueva oportunidad. Aún así, ha admitido que los últimos meses antes de su regreso a Pasapalabra fueron difíciles y, en esos momentos, un veterano concursante desempeñó un papel crucial para él. Así lo reveló el propio Moisés durante una entrevista concedida a Antena 3, donde expresó todo lo que pensaba acerca de este exparticipante.

Pasapalabra y el desafío final

Moisés Laguardia está viviendo esta nueva etapa en Pasapalabra con la misma emoción que experimentó la primera vez, aunque es consciente de la creciente dificultad del formato: "Es como si fuera mi primer día y lo vivo con la misma emoción, pero tratando de disfrutar y pasarlo bien", asegura el concursante de Pasapalabra.

"Es cierto que el nivel ha aumentado y cada vez es más difícil mantenerse en el concurso -agrega-. Los desafíos son como la inflación, van subiendo gradualmente. Aunque esto sea un pasatiempo para mí, siempre he buscado mejorar, estudiando cada día de forma progresiva".

Moisés reconoce que el proceso de preparación para Pasapalabra se asemeja a hacerlo para un examen. Asimismo, confiesa que para él fue como una especie de refugio en medio de la dureza de la pandemia, período en el cual aprovechó para ampliar y profundizar sus conocimientos. Desde entonces, se esfuerza en repasar diariamente, aunque admite que su ritmo de vida actual tras su regreso a Pasapalabra no siempre se lo permite.

Orestes y Pasapalabra

Pero sin duda, el agradecimiento más especial de Moisés Laguardia va dirigido a un exconcursante de Pasapalabra. Moisés reconoce que, si tiene un modelo a seguir en el programa, ese es, sin lugar a dudas, Nacho Mangut, aunque admite que fue otro participante quien tuvo un gesto muy significativo con él durante la difícil temporada de preparación para el concurso. Ese exconcursante fue Orestes, quien le brindó un apoyo especial hace unos meses, por lo cual Moisés se siente particularmente agradecido.

Sucedió antes de recibir la llamada para participar nuevamente en Pasapalabra. Moisés se sentía desanimado y, según afirma, Orestes fue un gran respaldo en esos momentos. "Es una persona extraordinaria", afirma sobre el burgalés.

"Tuvo unos gestos muy amables conmigo, especialmente antes de que me llamaran otra vez de Pasapalabra", explica Moisés. "Unos meses antes de volver a Pasapalabra, estaba muy desanimado y la verdad es que él me infundió muchos ánimos para seguir estudiando y no perder la esperanza. Le envío un saludo porque es una persona maravillosa", concluye.