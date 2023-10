Mois茅s Laguardia est谩 por quinta vez en Pasapalabra y en esta ocasi贸n parece que ha llegado para quedarse y pelear por el bote del concurso, que roza ya el mill贸n de euros.

El concursante, que ha tenido que decir adi贸s a quien ha sido su m谩s querido compa帽ero hasta ahora en Pasapalabra (Fernando Castro, m谩s conocido simplemente como Fer), se las tiene que ver ahora con un hueso duro de roer: 脫scar D铆az, con el que ha compartido uno de sus momentos m谩s especiales en el concurso de Antena 3, tal y como han reconocido fuentes del programa en sus perfiles de redes sociales.

Mois茅s, en Pasapalabra

Desde que Mois茅s acudi贸 por vez primera a Pasapalabra, siempre tuvo una especial predilecci贸n por el programa. No en vano, ha intentado suerte en 茅l un total de cinco veces. Pese a que empez贸 con actuaciones discretas, lo cierto es que luego ech贸 toda la carne en el asador y decidi贸 centrarse en su preparaci贸n para afrontar el concurso y ganar el ansiado bote de Pasapalabra.

El confinamiento al que oblig贸 la pandemia del covid-19 pill贸 a Mois茅s Laguardia estudiando para intentar volver al concurso y luchar por un premio millonario. Tuvo momentos duros en los que otro concursante m铆tico, Orestes Barbero, le anim贸 a seguir con su esfuerzo y perseguir su objetivo, tal como Mois茅s ha admitido y agradecido en varias ocasiones.

Y por fin su momento lleg贸. Mois茅s regres贸 a Pasapalabra y pronto se convirti贸 en uno de los concursantes m谩s destacados de esta nueva etapa, una vez que salieron del concurso Rafa Casta帽o y Orestes Barbero cuando el primero se llev贸 el bote.

Poco a poco, Mois茅s ha ido avanzando un programa tras otro con un objetivo m谩s all谩 del deseado bote: permanecer en Pasapalabra el tiempo suficiente como para alcanzar los cien programas y convertirse en centenario.

El pase de Mois茅s

Y, por fin, el concurso emitido el 3 de octubre regal贸 a Mois茅s uno de los momentos m谩s especiales en el plat贸 de Antena 3: llegar a los cien programas a lo grande. El concurso que se emitir谩 el jueves 4 de octubre ser谩 el programa n煤mero 100 de Mois茅s Laguardia, un instante muy especial no s贸lo por la alegr铆a que implica, sino por las circunstancias en las que el concursante ha arribado a este hito.

Mois茅s no sufrir谩, al menos al inicio del programa, puesto que el pase a sus cien Pasapalabra se lo ha dado un empate con su rival, 脫scar D铆az, y por tanto ninguno de los dos tendr谩 que sentarse en la temid铆sima Silla Azul. Mois茅s lo advirti贸 enseguida, en cuanto empat贸 a 22 aciertos con 脫scar, y eso le provoc贸 una explosi贸n de alegr铆a.

No es para menos: afronta sus primeros 100 programas en Pasapalabra sin el estr茅s que supone la Silla Azul, ya sea para el que se sienta como para el que espera, puesto que puede ser la llegada de un nuevo concursante al que no conoce de nada y que puede sorprenderle en el rosco de Pasapalabra. Pero eso, por ahora, no le va a pasar a Mois茅s en un d铆a tan especial como el de sus 100 Pasapalabra.