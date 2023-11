Ni la lectura dels versos de la presidenta del Congrés, ni el disgust dels que creuen que s’ha utilitzat el nom del poeta en va, ni molt més la ignorància d’un cortesà. La pirotècnia digital passa ràpida. Quan algú escriu poemes, millor dit, els publica, el copyright passa al lector. No m’agraden els recitals on els autors expliquen el sentit de la composició lírica, perquè a més de fer un spolier prohibit en altres creacions artístiques, lleven el component imaginari. Pensem en la signatura de llibres d’un escriptor de novel·la negra, que després de la dedicatòria diga: «espere que li agrade que l’assassí siga el terrorista islàmic». O que un llibreter benintencionat diga que l’assaig que acabes de pagar no passa de ser una mala còpia de Benjamin. O que la situació passarà en entrar al museu, al cinema, teatre, o el que seria ja considerat presumpte delicte, que amb la compra de les entrades pel concert del pròxim 20 de juny a l’Estadi Olímpic apareguera un anunci de les tres cançons dels bisos que farà The Boss.

