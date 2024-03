Ventura i Beltran

Durant el curs 2018-2019 la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València posà en marxa un programa d’intercanvi cultural titulat «Autores i autors a les aules». Des d’aleshores, la iniciativa pretén afavorir la presència a classe de creadors i investigadors que, d’una banda, faciliten ponts de diàleg entre la societat i la universitat; i, d’una altra, animen el debat al voltant de qüestions científiques, artístiques, socials, polítiques i de tot tipus.

En el context d’aquest programa, el dijous passat comptàrem amb la visita del periodista i assagista Adolf Beltran, que ens parlà d’una de les personalitats valencianes més rellevants del segle XX, a propòsit del centenari del seu naixement: el periodista i polític Vicent Ventura (1924-1998). D’aquesta manera, Beltran repassà la trajectòria biogràfica de l’homenatjat; i destacà que, als anys 40 i 50, esdevingué un periodista de referència que, tot i haver militat de jove a la Falange, evolucionà ràpidament envers l’antifranquisme, el valencianisme i la socialdemocràcia. No debades, Manuel Vicent escrigué que fou la primera persona a qui escoltà parlar malalment de Franco en públic.

En 1962 Ventura participà en el IV Congrés del Moviment Europeu que tingué lloc a Alemanya, i que fou popularment conegut com el Contuberni de Munic. Això li costà l’exili a París i, dos anys després, el confinament a Dénia, on fou acollit pel canonge Josep Espasa. D’una altra banda, Beltran també explicà que Ventura intervingué en les fundacions del Partit Socialista Valencià (1962), el Partit Socialista del País Valencià (1974) i la Unitat del Poble Valencià (1983); i que, atesa la seua vocació europeista, fou un dels primers a demanar la integració en la Comunitat Econòmica Europea.

La qualitat del ponent i l’oportunitat del tema havien generat una gran expectativa. I, a banda dels estudiants, l’aula es veié notablement enriquida amb la presència de representants del món cultural, acadèmic i periodístic, entre els quals: Anna Aguilar, neboda de Ventura, Francesc Pérez Moragón, coordinador de la comissió d’homenatge, Vicent Soler, Emília Bolinches, Josep La Roca, Adela Costa, Ferran Archilés, Sal·lus Herrero i d’altres, com ara Maria Josep Picó, que hi assistí amb els alumnes del darrer curs de periodisme. I és que, tal com tafirmà Rosa Solbes –que també hi era present–, el binomi Ventura-Beltran resulta altament estimulant i atractiu.