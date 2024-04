Soldados ucranianos junto a un barco en Sebastopol. / EFE

Hace unos días, el 11 de abril de 2024, el máximo órgano legislativo de Ucrania, la Verjovna Rada, adoptó una ley para reforzar la movilización de los ucranianos. Esta normativa obliga a todos los hombres a estar en el registro de personal militar, limitando así los derechos y libertades de las personas al máximo. Al proyecto legislativo se le han presentado 4.294 enmiendas y propuestas, de las cuales sólo 31 fueron aprobadas por los diputados. Cinco días después, el 16 de abril, el presidente Zelensky firmó esta ley, con una celeridad increíble. El siguiente paso será el 16 de mayo cuando la ley entrará en vigor.

Las redes sociales de los ucranianos están llenas de información crítica al respecto. La gente declara que la ley es antipopular y que su objetivo es, ni más ni menos, que la destrucción completa de los hombres ucranianos. En esos mismos comentarios, ven al gobierno ucraniano como una dictadura que convierte al país en una jaula para los hombres.

Como saben, Rusia ha estado llevando a cabo operaciones militares en Ucrania durante más de diez años y el 24 de febrero de 2022 lanzó una invasión a gran escala de este pais, destruyendo ciudades, pueblos e infraestructura. Hace dos años, los ucranianos salieron unánimemente en defensa de su país. Nadie obligó a la población. La mayoría fue al frente como voluntarios. Ahora, tras más de dos años de conflicto, con cientos de miles de muertos, mutilados, miles de ciudades y pueblos convertidos en cenizas… parece que esta guerra no tiene fin. El ex fiscal general de Ucrania, Yuriy Lutsenko, dijo en televisión que desde el comienzo de la guerra, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido alrededor de 500.000 militares, entre muertos y heridos.

Para seguir defendiéndose del enemigo, el gobierno ucraniano adoptó una nueva ley que obligaba a todos los supervivientes a estar en el registro de personal militar lo que significa que en cualquier momento pueden ser enviados a la guerra. Sin embargo, no todos, sino exclusivamente los pobres. Los ucranianos ricos abandonaron el país incluso antes de la guerra y se llevaron todos sus bienes. Permítanme recordarles que desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, ha estado prohibida la salida de hombres del país.

¿Qué tenía esta ley que causó ira, miedo e indignación en la sociedad? Lo principal: ahora no es necesario entregar personalmente la citación a la oficina de registro y alistamiento militar y tener la firma del recluta. Ahora, este aviso se puede dejar en el buzón o enviar a la carpeta ciudadana, en la que se indicará el momento de llegada de una persona a los CTR (centros territoriales de reclutamiento de personas obligadas al servicio militar). Será así cuando la citación se considerará cumplida.

Se imponen fuertes multas por no presentarse al CTR. Aunque está claro que es posible que una persona simplemente no esté al tanto de esta citación, ya que es posible que no viva en su lugar de empadronamiento. Si eso se produce, se deberá pagar una multa.

Además, según la nueva ley, todos los hombres en edad militar (de 18 a 60 años) ahora deberán presentarse ante el CTR dentro de los 60 días para actualizar sus datos personales y recibir una determinada entrada en su identificación militar o para ser enviado a la zona de guerra. También existen sanciones para quienes no lo hagan.

Ahora todos los hombres deberán llevar consigo una identificación militar en todo momento, porque los empleados de CTR pueden detenerlos en la calle y exigir este documento para su verificación. Esto causa el mayor descontento, ya que en Internet aparecen videos de estos agentes deteniendo a jóvenes en la calle, empujándolos a la fuerza a un automóvil y llevándolos a los centros de reclutamiento.

Otro ejemplo, dudosamente moral es poner en el registro a personal militar gente de "limitadamente aptos", es decir, personas discapacitadas. Carne de cañón en el frente. Por otro lado, las mujeres médicas, sanitarias y farmacéuticas también deben registrarse en el CTR. Además, si fuera necesario, participarán en las hostilidades en igualdad de condiciones con los hombres, ya que no existen diferencias de género en las Fuerzas Armadas de Ucrania.

A petición del Estado Mayor, la cláusula sobre desmovilización fue excluida de la nueva Ley. A juzgar por varias publicaciones en los medios de comunicación ucranianos, en la zona de combate de la guerra está sólo parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin rotación. El resto está en el cuartel general, en el CTR, en las fronteras, pero no en el campo de batalla.

Según la nueva ley, los presos también deben de estar en el registro de personal militar. Pero la ley no es tan dura para ellos. Sólo aquellos que quieran ir, como dicen, bajo las balas, serán enviados al frente.

La ley también afecta a los hombres ucranianos en Europa. Ellos también deben registrarse en Consulado como recrutos. Ahora un ucraniano que quiera solicitar cualquier documento en un consulado europeo no podrá obtenerlo hasta que estar en el registro de personal militar. Para aquellos que se nieguen, también se prevén sanciones que irán desde el bloqueo de tarjetas bancarias en Ucrania a la imposibilidad de realizar transacciones financieras.

Observo que aquellos hombres que quisieron y supieron luchar, por su propia voluntad, regresaron a Ucrania. Muchos de ellos ya han muerto. Durante la guerra, miles de personas que no sabían cómo hacer esto y simplemente querían vivir huyeron del país por cualquier medio. ¿Podemos castigarlos a ellos por esto?

Por último, ¿quién no será enviado al frente? Según la nueva ley, todos los agentes del orden, policías, políticos electos, empleados de algunas empresas que las administraciones locales consideran críticas, trabajadores del circo (aunque suene curioso es real), empleados que prestan servicios en el Teletón (servicio propagandístico controlado por la oficina de Zelensky), todos ellos no irán a la guerra.

Las teorías, de que esta ley es una ley de élites contra las clases menos pudientes está cada vez más en la boca de los ucranianos. ¿Por qué no se ha visto a los empleados de CTR en las zonas donde viven representantes de la élite empresarial, de los políticos de Ucrania?, ¿por qué no se llama a luchar a ninguno de los funcionarios y diputados, ni a ninguno de sus familiares, de los cuales hay alrededor de 2.000.000, junto con los propios funcionarios en Ucrania, así como personas de sus estructuras de seguridad personal?

Nosotros, los ucranianos, amamos a nuestro país y, por supuesto, queremos que reine la paz en nuestra casa común y que el agresor abandone Ucrania. Pero, ¿puede esto ser facilitado y acelerado por una nueva ley que obligará a los pobres sobrevivientes ucranianos a luchar? Y lo más importante, сon una escasez crítica de recursos de defensa aérea, ¿derrotará Ucrania a su insaciable enemigo? Pregunta retórica...