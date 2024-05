Más y mejor Europa

La Unión Europea tiene muchos enemigos. Los hay externos e internos. Desde antes del Brexit, hemos podido constatar como crecían estos últimos, cómo se hacían con el gobierno de algunos países, siendo Polonia, Hungría e Italia los casos más importantes. Una característica de los movimientos en que se apoyan es la defensa de lo que se ha llamado democracia iliberal, aunque sería mas acertado decir antiliberal o llamarlos postdemocracias autoritarias. Practican el recorte de derechos sin el menor escrúpulo o, como les gusta decir a sus líderes, «sin complejos». Cada vez se hallan mejor organizados internacionalmente y se nutren de descontentos y resentimientos muy diversos a los que alientan con la producción industrial de bulos.

Las imágenes de hace unos meses en las que desde grandes tractores se lanzaba estiércol y purines contra el parlamento europeo y otras instituciones me resultaron no solo tremendamente impactantes sino también muy significativas. Existen muchas formas de protestar, por ello hay que elegir bien las que se utilizan porque con ellas también se dicen cosas que pueden enturbiar las razones y la justificación de la protesta. Y no cabe la menor duda de que el estiércol arrojado a la cara de las instituciones dice explícitamente qué es lo que éstas representan para los «protestantes». El populismo de los puros trata como una mierda todo lo que no concuerde con sus intereses.

La convocatoria de elecciones al parlamento europeo para el próximo día 9 de junio constituye una oportunidad de oro para manifestar con nuestro voto –y nuestra acción- que creemos en lo que representan las instituciones elegidas democráticamente y que, aunque Europa no sea el paraíso y no lo será nunca, no conocemos un camino mejor para defender los derechos humanos y sociales, combatir el cambio climático y crear justicia generacional (garantizar a las generaciones futuras un mundo, por lo menos, tan bueno como el nuestro). Somos conscientes de que Europa es más un proyecto que una realidad lograda, una escalera más que una plácida terraza.

Durante este mes de abril, la Comisión Europea ha dado a conocer los resultados de dos encuestas que reconfortan sin dejarnos dormir en la complacencia. En la más reciente, un 60 % ha mostrado su interés por las elecciones y un 71 % su disposición a votar. La mayoría de las personas entrevistadas reconoce que las decisiones que adopta la UE tienen impacto en su vida diaria y un 71 % sostiene además que su país sale beneficiado de la pertenencia a la UE.

Entre la población española encuestada, hay tres temas que encuentran un apoyo más alto que la media europea para que formen parte de la campaña electoral: un 45 % apoya que el gobierno resultante se ocupe de mejorar la sanidad pública; un 41 % de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y un 38 % del apoyo a la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Los resultados de la segunda encuesta, que se han publicado hace unos días, permiten constatar que la Europa social es algo personalmente importante para un 88 % de la población. Entre las dimensiones que deben promover y desarrollar las instituciones europeas, las que mayor apoyo logran son: el estándar de vida de la gente, las condiciones justas de trabajo, el acceso a una atención sanitaria de calidad y la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo. Y tres áreas de actuación incrementan su apoyo en estos cuatro últimos años: la salud, los salarios y los ingresos y pensiones de las personas mayores. Finalmente, un 45 % sostiene que, en su país, se debe actuar para reducir el coste de la vida.

Estas opiniones mayoritarias se tienen que convertir en votos el próximo 9 de junio. En ellas, no está en crisis Europa. Muy al contrario, se apuesta por Más y Mejor Europa, porque Europa sea un tren más rápido hacia la dignidad y la autonomía de todas las personas. Este es el programa también de Nova Terra.

Sin embargo, como nada está ganado de antemano, será necesario votar y animar a votar por Más y Mejor Europa en estas próximas elecciones.