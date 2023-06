La relació mil·lenària amb l'olivera ha fet que li extraguem tot el suc. L'«oli» l'hem convertit en un producte essencial de la nostra dieta. Potser en un primer moment no es coneixien els múltiples beneficis que reportava a la nostra salut. Però ara sí: ara se sap que té propietats antiinflamatòries que ajuden a combatre el dolor, i l'artritis, i el colesterol, i el restrenyiment... Se sabia, això sí, que adobant amb l'oli certs aliments resulten més gustosos al paladar; que la carn i el peix, calfant-los amb oli, resulten més digestius; se sabia també que, macerant certs aliments en oli, es conserven en bon estat durant molt més temps. Eixa era una de les grans preocupacions en l'antiguitat. Procurar-se aliment i saber conservar-lo adequadament per a poder alimentar-se quan no n'hi haguera. I així, potser per causalitat, es descobrí que l'oli d'oliva era un poderós antioxidant natural que evitava que proliferaven els bacteris i altres microorganismes patògens que actuaven afavorint la descomposició dels aliments.