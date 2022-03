La UD rescata un punto ante el Águilas en el último minuto

Los aficionados que el domingo se fueron cuando el cronómetro marcó el minuto 90 se perdieron el cuarto gol de la temporada con el que la UD Alzira ha recuperado un punto. El conjunto de Dani Ponz logró la justicia que el árbitro y los asistentes le habían negado en el tiempo reglamentario y empató a uno contra el Águilas FC. El Ejido, La Nucia y Melilla también han padecido que el conjunto azulgrana no deje de creer hasta el final.

Dani Ponz afrontó el partido con cinco jugadores que fueron titulares en Melilla en el banquillo. Como en el anterior encuentro en casa, le dio la portería a Unai; Estacio fue el segundo sacrificado y Soler jugó en el lateral derecho con lo que Bono fue titular con Kaiser y Juanma. Lado y Beli fueron sustituidos por Selfa y Sesé y el delantero Coscia por Martín Lapeña, que debutaba como titular.

Los azulgranas empezaron dominando en el juego y poniendo cerco a la portería aguileña. A los ocho minutos, Zarzo intentó una vaselina que no sorprendió al meta alicantino del Águilas. Cinco minutos después se reclamó un penalti sobre Sesé y en el 17 Martín Lapeña estrelló un balón en el palo. El Águilas empezó a controlar el balón y al filo de la media hora se puso por delante: Víctor Fenoll recibió un gran pase a la espalda de la defensa y batió a Unai en su salida. Los locales reclamaron fuera de juego. El Alzira se rehízo aunque no creaba problemas en el área visitante. Eso sí, el estadio a coro pidió penalti por manos a diez para el descanso. Beli sustituyó a Zarzo, lesionado por una entrada de Óscar Castro, que no vio tarjeta e incluso recriminó al de Benaguasil que no se levantara. En el descanso, Dani Ponz retiró a Martín Lapeña por Francis. El ex del At. Levante se situó en la banda izquierda y Beli pasó a la media punta.

Lesión de Juanma

La segunda parte fue aburrida, sin llegadas a las áreas. El Alzira pasó a llevar el peso del juego y a los 19 minutos se reclamó otro penalti, en esta ocasión por un claro desequilibrio a Sesé dentro del área, que le costó la expulsión a Dani Ponz por la protesta. «No hay derecho a que nos hagan esto. No se nos ha pitado un penalti a favor en toda la temporada. Si un empujón que desequilibra al jugador no se pita, ya no sé qué se puede pitar», manifestó tras el encuentro. En el siguiente ataque, Francis chutó desde la izquierda y Buigues despejó de puños. Otra lesión, la de Juanma, provocó la entrada de Estacio y que Soler volviese al centro de la defensa y Bono al lateral izquierdo. Seguía inexistente el peligro en las áreas. Para los últimos diez minutos, Marc García, que sustituyó a Ponz en la dirección del equipo, sacó a Carlos Pérez y Coscia por Kaiser y Sesé. Fruto del empuje alzirista, un centro al área fue cabeceado por el alzireño Bono, que logró el merecido empate a uno.

El Alzira sale de la zona de promoción, de la que se queda a dos puntos. El domingo jugará en Mancha Real a las 12.