La rotonda del polígono en la que ardieron dos coches registra sucesivos accidentes

Tres vehículos se precipitaron la semana pasada en menos de 48 horas en el canal de desagüe que cruza la rotonda del parque empresarial El Pla de Alzira en el que en la madrugada del sábado ardieron dos turismos y, a juzgar por los testimonios recabados por Levante-EMV, amplían una lista cada vez más larga de conductores que no consiguen trazar bien el giro y acaban subidos a esta amplia glorieta, aunque no siempre dentro del barranco.

A finales de octubre apareció accidentadoun BMW y algunas fuentes recuerdan que antes del verano se dieron dos casos similares. Otros señalan incluso que el mismo viernes por la mañana le sucedió lo mismo a un tercer vehículo y hay quien eleva a cuatro los turismos que han tenido que ser rescatados del canal.

El exceso de velocidad en una calle ancha con doble carril, aprovechando además la ausencia de tráfico en el polígono en determinas horas, se presume como la causa principal de estos percances, aunque no la única. Algunas fuentes no dudan en señalar que la iluminación que hay a la entrada de la rotonda es deficiente, por lo que una persona que no conozca la curva o circule a una velocidad excesiva no la ve venir, mientras otros conductores consultados señalan que en esta avenida central del polígono no hay reductores de velocidad.

La Policía Local investiga si una carrera ilegal está en el origen de los dos accidentes registrados el sábado. Los dos vehículos no cayeron a la vez al canal, sino que lo hicieron con media hora de diferencia. El incendio que calcinó ambos turismos se predujo tras precipitarse el segundo. El conductor del mismo negó ayer que estuviera participando en una carrera de coches. Relató que cuando llegaba a la rotonda le distrajeron las indicaciones de un grupo de jóvenes -supuestamente implicados en el accidente anterior-, apuró la frenada y, con el pavimento mojado, acabó perdiendo el control y cayendo al canal. Según sus palabras, se marchó porque un amigo le llevó al ambulatorio de l’Alcúdia.

Las cámaras de vigilancia refuerzan la tesis de carreras ilegales

Las imágenes de las cámaras de seguridad de algunas empresas del parque empresarial El Pla refuerzan la hipótesis de que la noche en que ardieron dos coches en el canal que cruza la rotonda se estaban celebrando carreras en las calles del polígono. La Policía Local, que ha abierto diligencias por un delito contra la seguridad vial, solicitó las imágenes para tratar de aclarar lo sucedido. Algunas fuentes señalaron que estas muestran «mucho movimiento» de coches en el polígono para ser la una de la madrugada. Como informó Levante-EMV, la policía identificó esa noche a un joven que reconoció conducir uno de los vehículos. Carecía de carné y dio positivo por drogas. El otro conductor, que negó ayer participar en una carrera, reconoció que la policía le ha retirado el carné al sospechar que cuando cayó al barranco era el líder.