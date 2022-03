Almussafes impide tener perros en chalés, obras o naves deshabitadas

El Ayuntamiento de Almussafes ha completado una revisión y modificación de su ordenanza municipal relativa a los animales de compañía con el fin de actualizarla. La nueva normativa impedirá que puedan dejarse perros sueltos o atados en casas de campo deshabitadas o en obras y naves abandonadas. Al mismo tiempo, se establece la obligatoriedad de limpiar la calle para retirar las deposiciones de las mascotas y la de poseer una licencia para tener perros potencialmente peligrosos e incluso cuando no se es dueño de un can pero se hace cargo de su cuidado.

«Adecuamos la normativa a la actualidad y a las nuevas circunstancias del día a día. La nueva ordenanza perfila más el control de casos que te hacen trabajar en aspectos que pueden ser objeto de mejora», indica el regidor de Bienestar Animal, Jaime Wic, a Levante-EMV.

La normativa regula igualmente el ADN de las mascotas, que deben estar censadas y su muestreo de ADN es gratuito en la clínica veterinaria de la localidad y en el municipio vecino de Benifaió, con el objeto de identificar posibles infracciones al no recoger las heces o limpiar los orines de los animales al sacarlos a la calle.

Asimismo, se ha añadido la obligatoriedad de llevar siempre bolsas y una solución de vinagre con agua para los orines: «Hubo quejas de los municipales de gente que se excusaba, una y otra vez, con que no tenía bolsas, por lo que no había manera de poder sancionarlos, pero ahora con la actualización de la norma, sí»,especifica Wic. A partir de ahora, todos los propietarios de perros tendrán la obligación de disponer en todo momento de bolsas de plástico y un recipiente con agua y vinagre: «Volveremos a hacer una campaña desde el ayuntamiento, regalaremos botellitas para la solución de agua y vinagre que disolverán los orines y las bolsas para los excrementos», añade.

Además, se ha dado respuesta a las demandas de los miembros de la Unidad de Protección Animal y de Medio Ambiente -UPAMA- perteneciente a la policía, quienes detectaron varios emplazamientos inhabitados que tenían a varios perros atados, a la intemperie (o bajo techado) y en malas condiciones. Con esta nueva ordenanza, será punible la tenencia de animales en cualquier lugar deshabitado, como obras, parcelas, locales o naves: «Así nuestra ordenanza estará en consonancia con la Ley de Protección Animal, que establece que el mejor lugar para un perro es en la compañía de un ser humano. Una parcela semiabandonada no es el lugar idóneo para este animal», concluye.

Licencia obligada para los dueños y los cuidadores de perros

La nueva norma impedirá sacar a pasear a más de un perro potencialmente peligroso al mismo tiempo. Y no solo se exigirá a sus dueños la posesión de la licencia. La ordenanza implica a quienes cuiden, entrenen o eduquen, por cuenta de otros, a este tipo de perros: «Ahora ya no valdrá decir que el perro al que se saca a pasear es de otro que sí tiene licencia. Quien cuide un perro de estas características por mucho o poco tiempo, deberá poseer la licencia aunque no sea su dueño», indica Wic.