Otra vez una mala segunda parte condenó al Family Cash Alzira FS. Ocurrió ante el Burela, se repitió ante el Peñíscola y frente a O Parrulo no fue diferente. Los ribereños dieron la talla durante los veinte primeros minutos, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias en la segunda para acabar perdiendo por 6-3. Derrota que, sin embargo, no aleja aleja a los de Braulio Correal de los puestos de promoción de ascenso, pues ahora son cuartos.

Tardó poco en adelantarse el cuadro local, apenas un minuto, gracias al veterano y talentoso Adri. El Family tomó la iniciativa y buscó el empate, que tuvo cerca en varias ocasiones. El primer tramo del partido estuvo marcado por una gran intensidad y tan pronto parecía que podía llegar la igualada como una ampliación de la renta ferrolana. Fruto de ello, los ribereños alcanzaron las cuatro faltas muy temprano, antes del minuto diez, lo que condicionó el resto del periodo. Sin embargo, un potente derechazo de Rubi equilibró de nuevo la balanza en el minuto 11. Solo dos después, de nuevo Adri adelantaba a los suyos. La respuesta del Family llegó de inmediato y Gonzalo Castejón logró el empate a 2 con todavía siete minutos por disputarse. El intercambio de golpes a que se sometieron unos y otros era espectacular. Golpeó de nuevo O Parrulo con un tanto de Orzéz con el que parecía que podía irse con ventaja al descanso, pero no fue así ya que Carlitos igualó la contienda. Tras el paso por vestuarios, todo siguió igual. Se notaba sobre la cancha que se enfrentaban dos de los mejores equipos de Segunda División. El gol se acercó a una y otra portería indistintamente, aunque lo hizo con mayor insistencia en la portería alzireña. Tanto es así que Keita puso en el marcador el cuarto para O Parrulo. El frenético ritmo no decayó; cualquier cosa podía pasar. A cinco para el final, Adri completó su hat trick y dejaba a los suyos con dos goles de ventaja. Renta que, con portero jugador por parte del Family, creció con un nuevo tanto Orzáez. 📺 AFSTV · Palabras del míster tras la derrota 🆚 O Parrulo



🗣️ "Creo que hemos tenido errores muy puntuales"#CrememElPalau 🔥 pic.twitter.com/XzZgCMQd39 — Family Cash Alzira FS (@AlziraFS) 21 de noviembre de 2022 Con todo, Correal ofreció una lectura positiva de un encuentro en el que fueron los "errores muy puntuales" los que decantaron el resultado final. Asimismo, destacó el esfuerzo realizado por los suyos tras jugar entre semana un partido muy exigente ante el Manzanares.