La empresa alzireña Eurocebollas, líder mundial en el sector de la cebolla procesada y lista para servir, alcanzará este año una facturación récord de cerca de 41 millones de euros, lo que supone un aumento de alrededor del 45 % respecto del año anterior, que se cerró con un volumen de negocio de 28 millones, según detalló ayer el director general de la firma, Francisco Alberola, que confirmó que se han cumplido las expectativas generadas con la entrada del fondo Nazca Capital en el accionariado hace dos años al haber podido aumentar las exportaciones, que ya representan el 47 % del negocio de la empresa. Alberola, no obstante, también advirtió de que el aumento de precios forzado por la tendencia inflacionista que se ha vivido este año también ha empujado al alza la cifra final de negocio.

El directivo y máximo accionista de Eurocebollas estimó que este año se alcanzarán los 46 millones de kilos de cebolla envasada tras procesar más de cien millones de kilos de materia prima y señaló que el objetivo de cara al próximo año «es seguir creciendo» y abriendo mercados en otros países. De hecho, indicó que ya está confirmada la presencia de Eurocebollas en diez ferias por distintas partes del mundo. Sobre las informaciones que apuntan a una posible venta de la empresa en 2023, Francisco Alberola negó con rotundidad que esté en sus planes.

Entrada del fondo Nazca en diciembre de 2020

Si bien comentó que el fondo Nazca, que en diciembre de 2020 adquirió una participación del 38 %, puede dejar la empresa en el momento que lo desee, aseguró no tener constancia de la voluntad de sus actuales socios de abandonar Eurocebollas -incluso comentó que le sorprendería que se fueran en este momento dado que solo han transcurrido dos años- y, en su caso particular, aseguró que no se lo plantea.

«Lo único que pensamos es en trabajar y seguir creciendo y estamos centrados en ello. Este año hemos invertido otros cuatro millones de euros en maquinaria y líneas de producción con este objetivo», explicó.

Eurocebollas mantiene una línea creciente por lo que a volumen de negocio respecta, con la excepción del año 2020 que, marcado por el parón provocado por la pandemia, no se pudieron superar los 21 millones de euros facturados en 2019, aunque la cifra se quedó cerca. Este año está previsto cerrar el ejercicio con 41.