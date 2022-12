El Ayuntamiento de Benifaió aprobó el miércoles su presupuesto... de este año. En un momento en el que la mayoría de consistorios tramitan las cuentas del próximo ejercicio, el encabezado por Marta Ortiz va con doce meses de retraso. Una tardanza que ha irritado al Partido Popular, que, con cierta sorna, se pregunta si se trata de una inocentada al haberse presentado al pleno el día 28 de diciembre. El ejecutivo local alega que ha tenido que hacer frente a demasiadas complicaciones técnicas, pero que esta circunstancia no se ha traducido en mengua de la calidad de los servicios prestados.

La portavoz popular, Carmen Vercher, ha manifestado sentirse perpleja ya que el gobierno socialista "acaba de aprobar los presupuestos del 2022 pese a su holgada mayoría absoluta". "Es algo inverosímil y difícil de explicar a los vecinos de Benifaió", añade. Además, para los populares el hecho de que las cuentas se hayan presentado en el pleno municipal el día 28 de diciembre le añade cierta ironía al asunto.

La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, ha explicado que el consistorio ha tenido que hacer frente a una serie de problemas que han dificultado su tarea: "Entendemos que nuestra responsabilidad política es presentar un presupuesto realista, lo que ha sido muy costoso y difícil en el contexto actual de recuperación de la pandemia, la guerra, la inflación, los problemas de personal que hemos tenido... Es complejo elaborar previsiones del coste energético, por ejemplo". Asimismo, añade que la crítica popular es puramente "electoralista". "La ley permite trabajar con presupuestos prorrogados, como ellos mismos hicieron en 2015, cuando entramos a gobernar. De hecho, en siete años hemos aprobado ocho presupuestos. Esto no ha afectado a la gestión, ya que hemos tenido que presentar muchas modificaciones de crédito al pleno, de modo que el PP ha podido realizar su tarea de control perfectamente. Es más, gracias a ello hemos podido mejorar sobre la marcha algunas partidas presupuestarias. En líneas generales, se han atendido todas las necesidades del pueblo dentro de estas circunstancias", concluye.

A ello, el concejal de Hacienda, Xavier Martínez, agrega: "Lo que hemos hecho no es un sacrilegio, al final lo que importa es que un ayuntamiento cumpla con todas sus obligaciones y así ha sido. Los presupuestos son instrumentos de planificación y en un año como este planificar era estéril. No hay gobierno que no haya tenido que modificar sus cuentas porque cada mes nos enfrentábamos a una situación diferente. Y, entonces, nos habrían criticado por no haber hecho una planificación realistas. Claro que es mejor tener un presupuesto, pero lo que de verdad importa es que tenemos una economía saneada, con un remanente de tesorería importante que nos ha permitido cubrir todas nuestras necesidades".

Con todo, las explicaciones del ejecutivo no han convencido al PP, que lo considera "un montón de excusas que han generado un trabajo extra a los funcionarios al suponer un sinfín de papeleos". De hecho, la formación conservadora insiste en que se trata de una "falta de respeto absoluta" al tratarse de "un presupuesto estéril y ya ejecutado". Por último, comenta: "Esperemos que no tarden tanto en aprobar los presupuestos del 2023".