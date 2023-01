Domínguez aspira a retener la alcaldía de Compromís en Alzira si gana las primarias

Alfons Domínguez ha confirmado finalmente que concurrirá a las primarias de Compromís per Alzira para ser el cabeza de lista en las municipales de mayo y, aunque tendrá que medirse al menos a otro aspirante que ya ha formalizado su candidatura, Emili Cases, considera que cuenta con un respaldo mayoritario de las diferentes corrientes que integran la coalición y se ve como sucesor de Diego Gómez no solo como candidato sino también al frente del Ayuntamiento de Alzira.

«Me veo gobernando, no solo como alcalde, que creo que sí, tenemos la perspectiva de crear un grupo municipal potente», responde Domínguez al ser cuestionado sobre si se ve como alcalde de Alzira tras el 28-M, mientras señala que a la ciudad «le conviene» que se mantenga un gobierno de izquierdas en el ayuntamiento y no descarta sumar apoyos en el centro.

Domínguez (Els Verds-Equo) admite que el actual alcalde es un «puntal» para Compromís y que su decisión de no repetir supone un handicap, que pretende compensar con «la frescura que tanto yo como la gente que espero que se incorpore aportaremos». «Diego me convenció para que aceptara ir como candidato -el único acuerdo logrado por la comisión de listas que trató de elaborar una candidatura de consenso- diciendo que lo que yo aportaba era frescura y una nueva perspectiva», comentó Domínguez, mientras defendía un modelo de trabajo en equipo en el que pretende contar con la gente joven de la coalición, hasta el punto que afirma verse «como una especie de transición hacia el relevo generacional». Aunque no augura que su carrera política vaya a ser excesivamente larga, tampoco cierra ninguna puerta. «No sé lo que me deparará», comenta.

Alfons Domínguez señala que, tras las tensiones vividas en la coalición en este proceso que ha derivado en unas primarias, «ha llegado el momento de dejarse de personalismos y centrarnos en los problemas de la gente y no en los de los políticos».

Es lo más democrático

Que haya otro candidato en las primarias no me preocupa, si ganara Emili y encabeza él la lista, le desearía lo mejor, forma parte del juego democrático», señala Alfons Domínguez, que defiende el proceso de primarias como el más democrático. «Los debates internos son interesantes y se trata de una salida deseable. Yo son partidario de las primarias», comenta, mientras recuerda que en el colectivo se impuso mantener la estrategia de anteriores comicios y tratar de elaborar la candidatura por consenso, algo que finalmente se descartó ante la imposibilidad de lograr la mayoría del 75 % que fija el reglamento. «El consenso no era para mi un porcentaje, yo prefería que hubiera unanimidad pero esta solo se produjo al votarme como candidato», relató Domínguez, que se bien admite que el cambio de acudir a primarias le había generado alguna duda, ha decidido postularse.