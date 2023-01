La UD Alzira afronta mañana a las 12 h. el último partido de la primera vuelta recibiendo en el Luis Suñer Picó a otro equipo de su liga, el Mallorca B. Pese a que suma siete jornadas seguidas sin perder, no debe sacar otro resultado que la victoria ya que cinco de esos partidos se han cerrado en tablas y sigue con los mismos puntos que el primer equipo que desciende, eso sí, en zona de permanencia.

El cuadro bermellón es antepenúltimo a cuatro puntos de los alzireños y tiene un grave problema, la resolución de las ocasiones que genera en ataque y no transforma. Para colmo, su técnico, Julián Robles, no podrá contar con el autor de tres de los ocho goles que ha marcado el equipo, Tovar. En defensa habría poca queja de no ser por su inconsistencia atacante. El técnico alzirista, Marc Garcia destaca también a Llabres y Adri Montalvà. En su favor, solo ha encajado 15 goles en 16 partidos, menos que el Manresa o Terrassa, 5º y 6º clasificados. A David López, Gayà e Imanol han sumado al hermano del exvalencianista Garay, fichado del Mérida.

Su técnico, Julián Robles, no visitará por primera vez el Suñer Picó. Ya lo hizo en el empate a tres del filial mallorquinista en 2000 y diez años después con el Sabadell. Incluso marcó a los alziristas su único gol de la campaña 99-00 en la que compartió titularidad con Dani Güiza y Luis Rubiales.

En el Alzira estuvieron esperando hasta última hora que la Federación finesa contestase la petición del transfer internacional de Joel que la RFEF hizo ayer a las 8 de la mañana. Al cierre de esta edición no se conocía el resultado de la gestión. “Si llega, no será titular pero sí tendrá minutos”, dijo Marc Garcia. Pese a no jugar desde hace casi tres meses por el fin de la liga finlandesa, “el delantero está bien físicamente porque se cuida mucho”, indicó el técnico tras el primer entrenamiento realizado ayer. Aketxe y Joaquín siguen acumulando carga de entrenamientos. El penúltimo fichaje, Revert, “está mostrando el fútbol que ya nos impactó en la final de la Copa Federación con el Alcoyano y que tanto hizo padecer a Abraham”, apuntó Garcia. Las buenas noticias son la recuperación total de Soler y de Sergio González, este ausente la semana pasada por lesión. Álvaro y Bono aún no están recuperados. Marenyà ya hizo ayer parte del entrene con el grupo y se espera poder empezar a alinearlo la semana que viene contra el Badalona.

A la baja de Zarzo se une la de Selfa que lesionado, ha permitido que se dé de baja su ficha. “Incluso ha renunciado a sus emolumentos hasta final de temporada. Ha sido muy generoso y le estamos muy agradecidos”, expresó Marc. De hecho seguirá entrenando con sus hasta ahora compañeros para recuperarse.

El árbitro será el catalán Bruno Montoro Ferreiro con el que el Alzira ha ganado los tres partidos que le ha dirigido, el de Copa Federación ante el Mar Menor de este año y los dos contra el At. Levante de la pasada campaña.

Logo y calendario

Cuando aún colea la celebración del Centenario, la UD Alzira ha empezado a conmemorar otra, el Cincuentenario del estadio Luis Suñer Picó. El jueves se presentó el logotipo creado por la cullerense Paula Marí que muestra la icónica fachada del estadio azulgrana y el calendario que recoge los momentos más especiales vividos en medio siglo.