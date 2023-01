Xúquer Viu ha lamentado que toda la atención institucional y mediática de las últimas semanas se haya destinado al trasvase el Tajo-Segura «mientras que la sobreexplotación del Júcar ha quedado en el olvido». La entidad ecologista alerta de que la persistencia de la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, los insuficientes caudales ambientales, el trasvase en el Vinalopó o la perpetuación de la precariedad de la Albufera dejan el Júcar «en una situación de deterioro progresivo».

Los ecologistas ven amenazado el futuro del Júcar y de la Albufera. «Se ha cedido a intereses privativos, como los de la Mancha Oriental y del Vinalopó, en detrimento de nuestros recursos», esgrimen. También opinan que los escasos aspectos positivos conseguidos respecto al anterior plan «son claramente insuficientes, en un contexto de cambio climático que afectará notablemente a los recursos hídricos, y no va a servir para frenar el deterioro de nuestras masas de agua. Aspectos fundamentales no se han resuelto de manera satisfactoria y no solucionará la situación precaria en la que nos encontramos».

A juicio de Xúquer Viu, el Plan Hidrológico no resuelve sino que agrava la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, que es la principal responsable del declive del Júcar en las últimas décadas. En lugar de declarar el acuífero como sobreexplotado, limitando las extracciones y poniendo en marcha un plan para su recuperación, la Confederación ha optado para mantener y ampliar las asignaciones estableciendo nuevas reservas insostenibles para el regadío.

Los caudales ecológicos para el Júcar son insuficientes, incumpliendo la metodología establecida y la propia Instrucción de Planificación Hidrológica. «Especialmente preocupante», según Xúquer Viu, es la situación del caudal en Antella, Sueca, Cullera y la desembocadura. Llegando a ser de tan solo/tan solo 0’5 m³/segundo en los últimos 4 km de río, el 1% del que lleva el río en régimen natural. Y el convenio de 10 años para trasvasar 278’2 hm³ del Júcar en el Vinalopó hipoteca el futuro del río y de la Albufera.