El presidente y portavoz municipal del PP alzireño, José Andrés Hernández, ha desactivado el terremoto que había provocado él mismo tras resistirse a la imposición de José Luis Palacios como aspirante a la alcaldía. Anoche compareció ante la junta directiva local y los militantes para comunicarles que retiraba su candidatura, movimiento que neutraliza la oposición interna que había despertado la maniobra impulsada por el presidente regional, Carlos Mazón, para mejorar los malos resultados electorales obtenidos en 2019.

La revuelta acaba, por ahora, con una única víctima significativa: la del exconcejal y también ya exdirigente provincial Enrique Montalvá, que decidió darse de baja del PP al sentirse traicionado por unos y por otros. El edil ha recalado en Vox, donde tampoco ha sido muy bien recibido por un sector de la formación ultraderechista que recela de sus intenciones en un momento en que la composición de la próxima lista municipal despierta muchas apetencias.

Repliegue táctico

Hernández acepta dar ahora un paso al lado para no darlo hacia atrás y perder todo el poder que ejercía. Se mantendrá como presidente de la agrupación local del PP y ayer tampoco descartó que pueda formar parte de la candidatura electoral que se someterá a votación el 28 de mayo. «Soy un hombre de partido y en ningún momento voy a perjudicarlo», proclamó antes de subrayar que las tensiones vividas en las últimas semanas «no beneficiaban a nadie». Se declaró agradecido por la el apoyo recibido «por parte de todos los militantes y por la ciudadanía» y anunció que va a apartarse unos días de la vorágine política para atender asuntos de gran relevancia personal. En los próximos días será padre de una niña.

«Por fidelidad a mis principios no puedo permitir que el partido continúe en crisis y no voy a dañar el proyecto al que he dedicado casi la mitad de mi vida», defendió para justificar su deseo de renunciar a la propuesta que había planteado el comité electoral del PP alzireño para que fuera él quien encabezara la candidatura del PP. Respecto al hombre encargado de asumir esa responsabilidad, José Luis Palacios Tórtola, que será proclamado oficialmente la próxima semana, prefirió salirse por la tangente y evitó valorar su nombramiento. «No quisiera definirme», zanjó para recordar que el conflicto desatado por la lista electoral «no tenía nada de personal» sino que respondía al malestar causado por la forma empleada por la dirección para elegir al líder sin respetar la opinión de las bases del partido.

Palacios, exconcejal y antiguo mano derecha de la exalcaldesa Elena Bastidas, participó hace unos días junto a Mazón en la presentación de un candidato local. Ahora ya tiene vía libre en Alzira.