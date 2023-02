ADM sitúa a Carcaixent en el mapa mundial de la industria tecnológica

Las nuevas instalaciones, que han supuesto una inversión de más de 30 millones de dólares, multiplican por cinco la capacidad de producción de probióticos que se tenía hasta ahora en Biopolis, en el parque tecnológico de Paterna -la previsión es alcanzar las 50 toneladas métricas al año-, para abastecer los crecientes mercados de probióticos y postbióticos de EE UU, Asia-Pacífico y Europa. ADM espera que su base de clientes se triplique en los próximos cinco años en la medida que más personas reconozcan los vínculos entre el microbioma intestinal y muchos aspectos de la salud y busquen productos adaptados a sus necesidades específicas.

La planta de Carcaixent, dotada de las más modernas tecnologías, según destacó el director general del área de Salud y Bienestar de ADM, Francisco Climent, es la encargada de multiplicar las bacterias que los científicos de la empresa, que mayoritariamente trabajan en Paterna, identifican como beneficiosas a través de complejos procesos de fermentación y concentración hasta llegar al producto final que se suministra a empresas del sector de la alimentación humana o animal, según el caso. En el caso de los probióticos, que mantienen las bacterias vivas, tras un proceso de congelación, mientras que en el de los postbióticos se realiza un proceso de inactivación que permite utilizarlos en bebidas y otros productos que se someten a altas temperaturas para su esterilización.

El director comercial de esta división, Antonio Martínez, destacó que la previsión es que a finales de 2026 esta planta alcance su capacidad máxima de producción y, tras señalar que se ha diseñado para incrementar un 50 % la misma, destacó que ADM ya dispone de suelo para futuras ampliaciones.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ayer visitó la nueva planta de ADM en Carcaixent, junto al conseller de Hacienda, Arcadi España, destacó que esta factoría constituye un ejemplo de transformación del modelo productivo en la C. Valenciana y valoró la apuesta por la innovación, por la mejora de la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Asimismo, atribuyó esta elevada inversión de la multinacional en Carcaixent a que la C. Valenciana genera confianza. La entrada en servicio de esta planta, inaugurada el viernes coincidiendo con la reunión del consejo de administración de la multinacional en València, ha supuesto la contratación de 40 personas, 20 científicos que trabajarán en Paterna y otras 20 personas asignadas a las nuevas instalaciones. Climent no descartó nuevas contrataciones en el futuro: «La ambición es grande, seguir creciendo y la unidad de València va a jugar un papel muy imporante». P. F. Carcaixent