El exalcalde Manolo Blanco regresa al PSPV de Montroi y será el candidato en las municipales

El exalcalde de Montroi entre los años 1987 y 1999, Manolo Blanco, volverá a encabezar la lista del PSOE en las municipales de mayo. Blanco regresa al partido en el que militó durante cuarenta años tras concurrir a las elecciones de 2019 al frente de una lista independiente con la marca Gent de Montroi tras un proceso de primarias que acabó con el actual alcalde, Antonio Carrascosa, como candidato del PSPV.

La división del voto de izquierdas propició que la lista del PP fuera la más votada y que arrancara la legislatura con un gobierno del PP en minoría. Los populares contaban con cuatro concejales por tres del PSOE y dos de la formación de Blanco, mientras que otros dos grupos independientes conseguían un escaño cada uno. Las diferencias que en un primer momento mantenían Carrascosa y Blanco se fueron limando hasta que, en el verano de 2020, presentaron junto al grupo Tots Som Montroi una moción de censura. Carrascosa recuperaba la alcaldía aunque el pacto contempla la delegación de sus funciones en Blanco durante un año.

Reconducir la relación

El trabajo de gestión compartida ha acabado por cerrar heridas y afianzar el acuerdo para que Blanco, que ejerce como concejal de Agricultura, regrese al PSOE. Antonio Carrascosa, secretario general de la agrupación, no repetirá en la lista por decisión propia. «Manolo Blanco ha sido militante del PSOE y puede volver a serlo. Por mi parte siempre he preferido que hubiera una lista única del PSOE para no dividir el voto socialista, no tiene mucho sentido que suceda en un pueblo pequeño. Era necesario llegar a un acuerdo y, como secretario general, creo que era mejor buscar la unidad», señala Carrascosa, que asegura que renuncia a ir en la lista por un tema exclusivamente profesional. Por otra parte, señala que Manolo Blanco sí había manifestado su voluntad de optar a la alcaldía por lo que será el próximo candidato. El actual alcalde asegura que este paso atrás no supone que no pueda volver en el futuro «si el partido me necesita».

El secretario del PSPV en la Ribera Alta, Carles Arques, ha agradecido la «generosidad» de Carrascosa y la «buena voluntad» de Blanco para cerrar un acuerdo. «Estamos convencidos de que somos la casa común de la izquierda, la opción que transforma y moderniza los pueblos y ciudades. Si a través del entendimiento y el diálogo lo hacemos con otras fuerzas, cómo no lo vamos a hacer entre socialistas para impulsar un proyecto común», reflexiona Arques, que destaca que se ha priorizado «el entendimiento y un proyecto político de izquierdas y solvente» con el objetivo no solo de consolidar la alcaldía, sino de ampliar la mayoría en el ayuntamiento.