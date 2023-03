Los alcaldes y alcaldesas suelen ser, salvo contadas excepciones, la mejor carta de presentación de un partido para concurrir a las elecciones, pero todos los ciclos tienen un principio y un fin. Una cuarta parte de los munícipes de la Ribera que finalizan en mayo su mandato no repetirán como candidatos el próximo 28-M tras una legislatura marcada por la pandemia que algunos de ellos coinciden en definir como «agotadora».

A escasos tres meses de los comicios, y con los partidos centrados en la confección de listas, son pocas las dudas que quedan por resolver en esta comarca por lo que a la continuidad de los alcaldes respecta. Si acaso, señalar que todavía no han confirmado públicamente si concurrirán o no los alcaldes de Albalat de la Ribera, Castelló o Riola, aunque fuentes consultadas auguran que en estos dos últimos es más que probable que tanto Óscar Noguera como Judith Capellino repitan al frente de las listas de Compromís y EU, mientras que alguna duda más hay con Felip Hernándis, ya que el munícipe de Albalat cuenta con 74 años y había manifestado su voluntad de no continuar en primera línea de la política municipal.

Independientemente de la decisión que tomen en estos tres casos, son ya trece los munícipes que han comunicado que no optarán a la reelección, lo que representa el 26 % de los cincuenta alcaldes de municipios (47) y entidades locales menores (3) existentes en la Ribera. El último caso conocido es el del alcalde de Alcàntera de Xúquer, Julio García, que ha gobernado sin oposición tras lograr en 2019 una contundente victoria al conseguir nueve escaños de nueve.

Compromís afronta los cambios más significativos

Compromís es la formación que sufre las bajas más significativas, ya que no repetirán como cartel electoral ni el alcalde de Alzira, Diego Gómez, ni el de Carcaixent, Paco Salom, el primero en comunicar su decisión meses atrás, mientras que también ha tenido que buscar relevo a Santi Cervera en Alfarp; a Oro Azorín en Favara y a Vicent Marrades en Corbera. La diputada provincial Mentxu Balaguer será en este caso la apuesta de la formación valencianista. La alcaldesa de la Entidad Local Menor de la Barraca d’Aigües Vives, Verónica Almunia, tampoco volverá a encabezar la lista de la coalición tras dos mandatos al frente de la junta vecinal.

En el caso del PSOE, el partido con mayor número de alcaldías en la comarca, a la renuncia de Julio García se une la de Santiago Enguídanos en Sant Joanet o el relevo pactado en Montroi por el que Antonio Carrascosa da un paso atrás y será el exalcalde Manolo Blanco el cabeza de lista, tras concurrir hace cuatro años al frente de una candidatura independiente.

La alcaldesa de Fortaleny, Juani Clos, deja paso por cuestiones de salud, pero no abandona la política activa ya que ocupará el número dos de la lista que la agrupación local del PSPV presentará a las municipales de mayo.

El Partido Popular, por su parte, solo tiene que buscar relevo al alcalde de Benimuslem, Ramón Pascual, que hace tiempo dejó clara su voluntad de no volver a liderar la candidatura.

Como ya adelantó Levante-EMV, la alcaldesa de Cotes, Rosemi Lorente, de una agrupación independiente, también deja paso al número dos de su lista y otro alcalde veterano, Josep Botella, tampoco optará a la reelección en Càrcer, donde el PSOE volverá a presentar candidatura.