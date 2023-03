El rastro que dejan las comisiones a las que ha dejado plantadas su artista fallero es cada vez mayor. La última en incorporarse al listado es la del Faro-Mar de Cullera, cuyo monumento no ha podido completarse por el incumplimiento del contrato que habían suscrito con su diseñador. En estas condiciones, la ‘plantà’ de ayer fue bastante decepcionante al comprobar tanto la falta de ninots y de la plataforma sobre la que debían montarse como la pésima calidad de los acabados.

El alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, visitó ayer la falla para solidarizarse con el presidente y la fallera mayor de la comisión. «Todos los ánimos y apoyo a la comisión Faro- Mar de Cullera, que ha visto como el artista contratado no ha finalizado su monumento grande. Estas cosas no son justas; no se debe jugar con la ilusión de todo un año de trabajo. Todas las comisiones de Cullera estamos con vosotros, muchos ánimos!», señaló la primera autoridad municipal tras reunirse con los afectados.

La solidaridad se impone en estos casos. Las fallas Lo Millor de Alberic y Plaça de la Constitució de Carcaixent también se han sentido estafadas y desoladas, aunque ya comprobaron el pasado fin de semana tras haberse quedado sin monumento que podrán plantar «ninots» gracias a la ayuda prestada por otras comisiones o particulares. Tanto las donaciones, incluso de ninots indultados que se salvaron de las llamas en años anteriores, y la ayuda de numerosas personas que se pusieron manos a la obra para intentar acabar las figuras a medio hacer de un artista alicantino que les dejó plantados.

Primera mascletà en Cullera

La planta de los dieciséis monumentos falleros llenó ayer Cullera de un ambiente festivo que se acrecentó con el disparo de la primera mascletà. Hoy, a las 8 de la mañana, los miembros del jurado comenzarán a visitar todas y cada una de las comisiones para poder realizar en la noche del viernes la entrega de premios a las fallas de Cullera 2023.