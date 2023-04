Bajo el nombre «La Clau al Carrer», el Ayuntamiento de Alzira ha buscado dar respuesta a la cada vez mayor demanda de ayuda por parte de los vecinos que necesitan superar la brecha digital para realizar trámites administrativos. Su primera experiencias «ha dado resultados muy satisfactorios», ha defendido el alcalde, Diego Gómez.

El proyecto piloto se enmarca dentro de una serie de acciones derivadas de la agenda urbana para cubrir necesidades de la ciudadanía. «Se detectaron carencias, no solo entre la ciudadanía más vulnerable que no puede acceder en Internet, sino también en gran parte de la población que tiene problemas con el certificado electrónico, actualización de apps o dificultad con las diferentes plataformas de las administraciones, no solo a nivel local, sino autonómico o nacional», ha explicado la concejala de Modernización, Leticia Piquer.

El programa de «La Clau al Carrer pretende, por tanto, facilitar los vecinos la realización de determinados trámites administrativos, como por ejemplo pedir cita en la Seguridad Social u obtener la vida laboral. Tras realizar las primeras sesiones, el servicio estará en marcha cada miércoles (en el Centre Municipal d’Igualtat, en la calle La Sang) y jueves (en la piscina municipal), hasta el 25 de mayo de 2023.

Los trabajadores de la Clau y del servicio de innovación y tecnología impartirán esta acción formativa y de acompañamiento atendiendo personalmente a las personas que así lo solicitan. Solo será necesario aportar la identificación y se hará uso de la infraestructura municipal para poder acceder en las sedes electrónicas. Para ello, sin embargo, hay que solicitar cita previa a través del número de teléfono 661 52 20 37.