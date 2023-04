Ciudadanos obtuvo en las elecciones de 2019 los votos suficientes para ocupar dos sillas en el consistorio municipal de Alzira, pero desde octubre solo dispone de un representante: Miguel Vidal. La otra regidora elegida, Clara Aledón, se llevó su acta de concejal al Grupo Mixto. Y ahora va a volver al PP para incorporarse a su lista electoral, aunque sus opciones serán mínimas para mantenerse en la corporación. Irá en un puesto testimonial.

En su discurso de despedida no descartó su entrada en Vox. Sin embargo, el portavoz municipal del partido ultraderechista, Ricardo Belda, le afeó a finales de octubre pasado que no devolviera el escaño a su partido y le cerró las puertas de la formación. Ahora Aledón regresará al PP, del que se marchó por sus abiertas discrepancias con José Andrés Hernández, y será incluida en la candidatura, aunque no en puestos de salida.