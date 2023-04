Jornada aciaga para los equipos de fútbol femenino de la Ribera

El José Sirera fue testigo de la coronación de La Nucia como campeón de la Liga Valenta frente a un Càrcer venido a menos. El desgaste producido por las seis jornadas sin ganar y la poca rotación se nota en unas jugadoras que lo intentan sin resultado. La derrota del Intercity le dejaba en bandeja el campeonato a La Nucia que no quiso esperar más. Dos remates en los primeros instantes pusieron en alerta a un Càrcer que tuvo la ocasión más clara en las botas de Daniela Montoya que encaró a la portera y se le hizo de noche con todo a favor. Del 1-0 se pasó prácticamente al 0-2 en dos acciones consecutivas. Primero con un tanto en propia puerta tras un centro por la izquierda y posteriormente, desde la otra banda, con otro balón aparentemente inofensivo que terminó en la red. Tras el paso por vestuarios, Rosa Íñiguez disparó de lejos sin coger portería y tres minutos después, Yuliana Caile apuró por banda y encontró a Gisela Espejo dentro del área para ponerle al partido un picante que no llegó ni a hacer efecto con el tercero nuciero cinco minutos después. En los últimos instantes las ribereñas encajaron otro ya con todo decidido.

En Primera, el Castellonense dio un paso atrás en la lucha por el campeonato encajando la segunda derrota consecutiva, ésta frente al E-1 Valencia, que le ha servido a las de Paiporta para meterse en segunda posición, un punto por delante de las de Sergio Mesa que ahora se encuentran a cuatro del líder, el Valencia D. No empezó mal el equipo blanquinegro que en los primeros instantes vio como la presión alta tenía su efecto con un robo que Rocío Saúco transformó en el 0-1. No duró mucho la ventaja tras un error en un despeje que las locales aprovecharon para empatar. Antes del descanso el E-1 se puso por delante en una jugada no exenta de polémica en la que las ribereñas reclamaron que el balón no había traspasado la línea de gol. En el segundo acto el partido siguió con gran intensidad y desgaste y alguna ocasión para volver a igualar, sin embargo, las locales sentenciaron en el último minuto. El Càrcer B estuvo a punto de lograr otra heroicidad pero se quedó a medias y cayó por 5-3 ante el Ciutat de Xàtiva. El filial, con cinco puntos de ventaja sobre el descenso, arrancó el partido con 9 jugadoras sobre el césped y en pocos minutos se le puso muy cuesta arriba (3-0). Laia Navarro recortó distancias y el Ciutat aumentó el marcador hasta el 4-1 en el intermedio. Tras el descanso, el Càrcer B, que terminó con 7 sobre el campo, se lanzó al ataque y se acercó a los puntos con goles de Aroa Benavent y Gabriela Dudau, pero las locales remataron el partido con un quinto gol. El Sollana igualó a dos frente al Manises la jornada en la que se confirmó matemáticamente su descenso. Las visitantes llegaron a ponerse 0-2 y Gemma Beltrán y Paula Belloch, en los últimos diez minutos, lograron los goles del empate.

En Segunda la jornada no fue mejor. El Benifaió hincó la rodilla frente a El Verger por 3-1. Julia Esteve hizo el 0-1 para el conjunto ‘rayet’, que un minuto después recibió el empate y en el último tramo encajó otros dos goles. El Algemesí cayó goleado 5-0 en Muro y el Alberic descansó.