Rehúyen de los nombres históricos y las grandes formaciones y, precisamente, eso es lo que en algunos casos les ha dado el éxito. Los partidos políticos independientes se encuentran en expansión en la Ribera. De hecho, el número de listas que se presentarán a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo ha crecido con respecto a la última convocatoria electoral. Si todas ellas compartiesen un mismo color, representarían la cuarta fuerza en volumen de candidaturas.

De las 190 listas diferentes que aspiran a formar parte de las corporaciones municipales de en la comarca, 27 corresponden a partidos independientes. Un número nada despreciable y que solo superan las grandes formaciones: el Partido Popular presenta cincuenta, una por cada ayuntamiento (47 municipios y tres entidades locales menores); el PSPV, cuarenta y siete; y Compromís, treinta (aunque una de ellas supone una coalición con Esquerra Unida). Por debajo quedan las veinte de Vox, la decena de Podem y EU o las cinco de Ciudadanos.

Las candidaturas independientes ganan enteros y, al igual que otras grandes firmas, buscan sacar rédito del rechazo que el bipartidismo ha provocado en un cada (vez más) amplio sector de la población. Algunas han alcanzado, incluso, la alcaldía.

Sueca es la localidad de la Ribera en la que concurren más listas independientes. Son tres. A las candidaturas de PSPV, PP, Compromís, Vox y Ciudadanos hay que añadir a Sueca per Davant (anteriormente conocida como GISPM) con Julián Sáez, a Contigo con Carlos Ramírez y a Unió Demòcrata del Poble con Pau Codina. En Benicull se presentan cuatro alcaldables, dos pertenecen a grandes partidos (PSPV y PP) mientras que entre las listas figuran otras dos independientes, la liderada por la actual alcaldesa, Amparo Giner (Units) y del exalcalde Joan Vicent Geribés (Benicull Plural).

Además de Benicull, Carcaixent es otro de los municipios en los que disputan la alcaldía dos agrupaciones independientes. Se trata, también, de caras conocidas para el electorado de la localidad, ya que son las lideradas por Ana Calatayud (Units) y Juan Albert, que recupera la marca Gent de Carcaixent tras su breve periplo en Ciudadanos. En Montroi también figuran dos listas que escapan de las grandes siglas nacionales y autonómicas. Es el caso de Independents per Montroi (con Emilio Espert a la cabeza) y Tots Som Montroi (dirigida por Mauricio Durán). La última de las circunscripciones con dos alcaldables independientes es la de la entidad local menor de la Barraca d’Aigües Vives, donde Miguel Pardo (Contigo) y Paula Blay (UCIN) pugnan frente a PP, PSPV, Compromís y Vox.

Entre quienes aspiran a repetir alcaldía se encuentra Toño Carratalá, que lidera de nuevo la candidatura de Ciutadans per Alberic. También José Vicente Alemany (al frente de Socialistes d’Alginet) o Manolo Bono (Independents per Catadau). Y la Agrupació PIC, que convirtió hace cuatro años en alcaldesa de Cotes a Rosa Emilia Lorente y aspira a hacer lo propio ahora con Miguel Perucho. Enrique Montalvá (UCIN, Alzira), Manolo Baides (Més per Beneixida), Josep Solà (Sumem per Carlet), Juan José Grau (UCIN, Cullera), Joaquín Yvancos (Partido de Perjudicados por las Preferentes, l’Énova), Vicente Balaguer (Aigua, Montserrat), Verónica Sebastián (Ágora), Isamel Corell (Partido Independiente por Turís), Nieves Beltrán (Més Mareny) y José Vicente Codoñer (L’Alternativa El Perelló) completan las candidaturas independientes.