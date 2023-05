El banco de alimentos de Carcaixent llega a su límite: «No podemos atender a más familias»

«Pan con pan y te imaginas lo que hay dentro», así decía el anuncio en el que la ONG Educo retrató en 2014 la imagen de la crisis española allá por el año 2008. Ahora, la inflación de los alimentos y la subida de la luz, el agua y los combustibles ha provocado que algunas personas no puedan permitirse el pan, ni las panaderías fabricarlo. Muchas son las ideas políticas en precampaña sobre el abaratamiento de los costes, supermercados públicos y otras iniciativas. Pero la realidad azota a las familias más vulnerables. El Banco de Alimentos de Carcaixent ha alcanzado el límite de familias a las que puede ayudar. El incremento de las personas inscritas en los últimos meses ha sido de un 25%, pero no porque no hubieran más solicitudes, sino porque no hay alimentos casi ni para las personas ya inscritas.

Vicent Castelló, presidente de la entidad Som Organització Solidària SOS Carcaixent-Banc d’Aliments alerta de que la situación está lejos de mejorar. «La situación ha empeorado en los últimos meses conforme al incremento de la inflación», afirma Castelló. El presidente relata que desde el inicio del invierno han acogido otras 50 familias, lo que eleva ya la ayuda a 250 núcleos familiares. Castelló justifica que no acogen a ninguna más «porque no podemos». «Damos comida a más de mil personas para superar el día a día», comenta aunque, acto seguido rectifica: «Bueno, ayudamos a pasar, porque solo con lo que les proporcionamos no pueden superar la jornada». Confiesa que el perfil de los inscritos ronda entre los 40 y 50 años de edad, algunos de ellos viven solos. El sentimiento de impotencia es generalizado. La organización precisa de ayuda económica de las grandes empresas y de voluntarios. Los responsables de la ONG de Carcaixent augura que, una vez finalice la campaña de la recogida de la naranja, la demanda de ayuda puede ser incluso mayor y entre los alimentos de primera necesidad que más precisa destacan el arroz, la leche y el aceite. El elevado precio que ha llegado alcanzar el aceite de oliva en los últimos meses ya provocó que se sacara de las bolsas de alimentos que de forma periódica esta organización reparte entre familias necesitadas. Vicente Castelló considera que este aumento de la demanda de ayuda es una situación bastante generalizada y apunta que cuando acude al Banco de Alimentos de València detecta que está más vacío. La Cruz Roja de Alzira ha recibido esta semana casi diez mil kilos de alimentos que forman parte de las remesas que cada seis meses realiza la Unión Europea aunque, entre los productos de primera necesidad, no figuran en este envío ni aceite ni leche.La asamblea local que preside Mari Creu Carrió ha iniciado una recogida de fondos para poder adquirir estos productos y poder abastecer a las 250 familias que se beneficiarán de este reparto. «Cuando hay un producto que no nos llega lo tenemos que comprar», señala Carrió, mientras destaca que uno de los actos centrales para generar recursos y poder adquirir estos productos será el concierto benéfico que el próximo 20 de mayo ofrecerá la Banda Sinfónica de la Societat Musical de Alzira en el Gran Teatro a beneficio de Cruz Roja. La entidad ha puesto a la venta entradas al precio-donativo de cinco euros con este fin. La presidenta de la asamblea local agradece el apoyo de grandes superficies que colaboran con la Cruz Roja o dejan los alimentos a precio de coste para que se pueda ayudar a familias necesitadas. Carrió destaca que la Cruz Roja está en Alzira desde el año 1903, por lo que se trata de una entidad más que centenaria, y que además del reparto de alimentos ofrece ayudas de emergencia, formación y otros servicios a familias necesitadas.