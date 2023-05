Hay trenes que pasan sólo una vez en la vida. Otros lo hacen cada cuatro años. A uno de ellos buscan subirse más de cuarenta de los 190 candidatos que aspiran a hacerse, mañana, con alguna de las alcaldías de la Ribera tras no alcanzarla en las elecciones municipales de 2019.

En un proceso electoral marcado por las renovaciones en las listas, incluso entre aquellos partidos que encabezan gobiernos municipales, destacan aquellas figuras políticas que buscan una segunda oportunidad. Algunas, incluso, lo han intentado en más de una ocasión con poco éxito.

Aunque con matices, hasta cuatro aspirantes repiten como alcaldables en Montroi: Manolo Blanco (PSPV), Emilio Espert (independiente), Vanesa Baixauli (PP) y Mauricio Durán (independiente). Tanto Baixauli como Blanco han ejercido como primeros ediles en algún momento de la legislatura, aunque no han conservado el cargo hasta la actualidad. Situación similar a la de Guadassuar, donde Salvador Montañana (Compromís), Vicent Estruch (PP) y Rafael Úbeda (EU) concurrieron a las elecciones municipales hace cuatro años y lo vuelven a hacer para lograr una alcaldía que al finalizar la legislatura se encuentra en manos socialistas.

En Carcaixent, tanto Ana Calatayud (Units) como Sara Diert (PSPV) ya saben lo que es liderar a sus partidos en unas elecciones sin alcanzar la alcaldía. Calatayud lo ha intentado en más ocasiones, por lo que el 28-M no representa estrictamente hablando su segunda oportunidad para ello. Como tampoco lo será para Juan Albert, que aunque en 2019 no lideró ninguna candidatura, lo ha hecho en incontables ocasiones en el pasado y lo intentará de nuevo mañana.

Regreso tras ausencia

También atesoran experiencia en campañas electorales Miguel Vidal (Ciudadanos) y Ricardo Belda (Vox), que ya optaron a gobernar Alzira en 2019. De hecho, son los únicos candidatos que repiten ya que los tres partidos con mayor representación (Compromís, PP y PSPV) han cambiado sus alcaldables de 2019. En Algemesí, por su parte, José Javier Sanchis (PP) aspira de nuevo a liderar el consistorio tras no lograrlo hace cuatro años, como Borja Revilla (Vox). A ellos se podría añadir Josep Bermúdez (Compromís), que no optó a la alcaldía en 2019 pero sí lo hizo en 2015. Entre los aspirantes que buscan una victoria electoral que no pudieron celebrar en los anteriores comicios también se encuentran Laura Sáez (PP) y Josep Solà (independiente), ambos en Carlet.

Algunos aspirantes incluso han cambiado de siglas con respecto a las elecciones de hace cuatro años

Algunos, incluso, cambian sus siglas para repetir ahora tras abandonar los partidos que lideraron en 2019. Es una estrategia a la que ha recurrido Manolo Baides, que fue candidato a la alcaldía de Beneixida por Ciudadanos hace cuatro años y ahora lo intenta de nuevo con una formación independiente. O Juan José Grau. Tras batallas y crisis varias en el Partido Popular, al que lideró en las elecciones municipales de Cullera hace cuatro años, ahora opta a la alcaldía bajo la marca de UCIN. En Turís, Ismael Corell también encabeza una lista independiente tras su ruptura con Ciudadanos.