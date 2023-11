El Safir Fruits Alginet no consiguió llevarse la victoria en casa del CB Prat. Los barceloneses se adjudicaron el encuentro por 90 a 80 en un enfrentamiento en el que ambos equipos acudían con dos victorias en sus tres jornadas hasta la fecha. El Alginet no pudo sorprender fuera de casa, aunque no le puso las cosas fáciles a un Prat que solo llegó a perder un partido en casa durante la temporada anterior.

El ritmo de juego al inicio fue bastante acelerado. El Safir Fruits Alginet fue dominante en el primer cuarto gracias a encontrar los espacios interiores y dominar la pintura. Los azulones supieron aprovechar la desventaja de altura del Prat, con un muy buen trabajo de balón para encontrar a Ilincic en la pintura, quien actuó bastante decidido de cara al aro para cerrar 10 puntos en 5 minutos. A la mitad del primer periodo, los ribereños consiguieron cerrar un parcial favorable de 9 a 20. Sin embargo, con el tiempo muerto de Albert Cañellas, el conjunto local apretó en defensa. La rotación desde el banquillo del Prat, junto con los fallos del rebote en defensa del Alginet en los minutos finales permitió frenar a los azules para acabar cerrando el primer periodo en 24 a 25. El segundo periodo empezaba con dos triples seguidos del Prat que daban la vuelta al electrónico. Este acierto desde la línea de tres y la precisión en ataque por parte del Prat hizo que el marcador se colocase 43-34 a falta de tres minutos para finalizar el segundo cuarto. El Alginet sufrió más en este periodo porque fue incapaz de encontrar a sus interiores de la misma forma en la que lo había hecho en los diez primeros minutos de partido. La primera mitad se cerraba con 47 a 40 favorable para el CB Prat. El Alginet volvía al campo tratando de recuperar presencia en la pintura del Prat, a sabiendas de los buenos frutos que le había dado ese juego, sin embargo, el Prat que venía con los deberes hechos, no dejaba que los azules se acercasen en el marcador. Las individualidades del conjunto local agrandaron la distancia hasta los doce puntos a la mitad del periodo, aunque el tercer parcial acabo siendo favorable para el Safir Fruits (24-26) gracias a la conexión con Luis Verdeguer en la pintura del Prat. Aunque la ventaja seguía teniéndola el Prat, la intensidad del partido dejaba las puertas abiertas para que cualquiera se llevase los puntos. El último cuarto empezaba con canasta del Alginet que le colocaba tan solo a tres puntos. Sin embargo, el Prat recuperó el control del partido a base de un ritmo más acelerado que cerraban con jugadas individuales de sus exteriores. Durante los minutos finales, la falta de acierto por parte del Alginet fue el motivo por el que no consiguieron recortar la distancia. Por su parte el Prat supo mantener la ventaja de diez puntos en la segunda mitad del cuarto respondiendo a las canastas de los azules hasta el final del partido, cerrando el marcador en 90-80. El pívot del Safir Fruits Alginet Dejan Ilincic y el escolta del CB Prat fueron los máximos anotadores ambos con 20 puntos. Quim Salvans fue el jugador más valorado del partido (35), con 17 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. Luca Valussi consiguió 12 puntos y 5 rebotes, mientras que Chris Murray cerraba 11 puntos y 6 rebotes. El miércoles, el Safir Fruits juega en casa en su primer derbi valenciano de la temporada ante el CB Benicarló.