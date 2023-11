L'escriptor de Tavernes Blanques Jesús Mollà ha guanyat el 1r Premi de Narrativa Juvenil Carme Miquel per l’obra "Helena". L’autor enceta, així, aquest guardó, promogut per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que ret homenatge a la professora i escriptora Carme Miquel, protagonista també en les Jornades Culturals dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2023. Aquest guardó està dotat amb 16.000 euros.

El jurat, format per Rosa Sanchis, Sandra Montserrat, Josep Antoni Fluixà, Alícia Martí i Marc Senabre, ha elegit l’obra guanyadora per unanimitat, entre un total de 18 títols presentats. Els membres que el conformen han destacat la capacitat d’explicar una història tan dura i, per desgràcia, tan actual amb un llenguatge amé i atractiu. Així, han celebrat «una novel·la necessària i fantàsticament escrita».

"Helena" és el relat de la lluita d’una adolescent, que forma part d’una família que el veïnat descriuria com a normal, per a sobreviure al perill secret que l’assetja a casa. La novel·la indaga les contradiccions i les dificultats que tenim com a individus i com a societat per a protegir i protegir-nos de les amenaces que poden representar per a nosaltres els membres de la nostra pròpia família.

En paraules de l’autor, l’obra està concebuda «com una reflexió sobre les fallides de la institució familiar i les dificultats que tenim com a societat per a rescatar els qui hi són víctimes. A través de la protagonista, la novel·la indaga els efectes que la desprotecció familiar té sobre els menors, en les situacions de risc i desempara que viuen a casa, en les emocions contradictòries que experimenten i que dificulten, per no dir que impedeixen, denunciar els abusos o els maltractaments que pateixen, i apunta també cap a les seqüeles que aquestes situacions tindran en el seu desenvolupament personal».

«Helena sap que només demanant ajuda fora de casa pot salvar-se, però també sap que fer-ho suposa trencar la unitat familiar i carregar amb un sentiment de culpa per haver traït els seus. La lluita d’Helena és terrible, perquè no lluita només contra l’amenaça, sinó que s’enfronta també als prejudicis i a la tradició que han considerat la família com una institució sagrada la protecció de la qual està per damunt del benestar propi. Helena no és una heroïna, només una supervivent afortunada», explica l’autor.

Aquesta novel·la comporta un canvi de registre en la literatura infantil i juvenil de Mollà, que fins ara havia treballat des del prisma del gènere fantàstic. En aquest sentit, l’autor ha assenyalat que la preocupació social és una constant en la seua creació, però la temàtica d’Helena li va exigir «adoptar un punt de vista més realista, que evitara qualsevol temptació d’evasió literària».

Mollà ha celebrat aquest premi com un reconeixement al seu treball i, també, «un trampolí poderós per a la difusió d’aquesta novel·la». «Obtindre un guardó tan prestigiós és exquisit», ha admés i ha assegurat que encara està recuperant-se «d’aquesta meravellosa sorpresa».

Jesús Mollà (Tavernes Blanques, 1961) va estudiar Filosofia a la Universitat de València i, des de l’any 1988 i fins a la seua recent jubilació, s’ha dedicat a l’ensenyament d’aquesta disciplina. També ha alternat les ocupacions pedagògiques amb les literàries. Com a escriptor, ha publicat les novel·les Aiguablava (Premi de Narrativa Juvenil Vila de Paterna), El jove que va perdre el nom i El tresor de Karim, i l’obra teatral Dues passes més enllà (Premi de Teatre Juvenil Germà Muntaner Vila de Paterna). L’any 2019 va canviar de registre i va publicar en castellà l’assaig Los animales de los filósofos, una obra de divulgació filosòfica de caràcter introductori i general, que ara ha aparegut en valencià en l’editorial Bromera.