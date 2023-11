El projecte europeu Next Door, en el qual participa el Consorci de la Ribera, ha rebut per part de la Unió Europea el nomenament de Bona Pràctica com a reconeixement a la qualitat de la iniciativa. Aquest nomenament no sols significa l’aprovació de l’informe final sinó també l’alta valoració del treball dut a terme durant els tres anys de durada del projecte.

El principal objectiu de Next Door, una iniciativa que va finalitzar el passat mes d’agost, ha estat fomentar la protecció de les persones majors per a augmentar els seus nivells d’autoestima i qualitat de vida. Tal com expliquen des de la plataforma, les persones majors formen «un grup especialment vulnerable en la societat, amb un major risc de pobresa o exclusió social». «El 38 % de les persones majors de 65 anys no poden fer front a despeses financeres inesperades. Quasi el 17 % de les persones en risc de pobresa tenen més de 65 anys, i el 12,5 % de les persones majors de 75 anys presenten símptomes depressius, relacionats amb la soledat», indiquen en referència a les dades d’Eurostat. Per a aconseguir-ho, s’han realitzat activitats participatives dirigides a les persones majors, i també s’ha desenvolupat una plataforma per a valorar aquestes accions inspiradores i el material formatiu dirigit a professionals que treballen amb aquest col·lectiu i a responsables polítics. A més a més, s’ha creat una eina digital per a mapear els recursos locals i oferir informació sobre com secundar i remetre el procés.