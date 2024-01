Si 2023 ha sido el mejor año del Alzira FS de las últimas tres décadas, 2024 ha de ser el año de la ilusión y la esperanza. El conjunto de Braulio Correal despedía deportivamente 2023 con una histórica primera victoria contra Movistar Inter que le mantiene a solo cinco puntos de la permanencia que ahora marca Ribera Navarra, el cual ha metido en descenso a Noia Portus Apostoli. Los otros rivales tampoco se ven tan lejos. Betis a siete puntos y Córdoba y Peñíscola a nueve, con 42 por disputarse.

La ilusión se ha trasladado a la afición y la peña no oficial «Alzira Futsal» ha conseguido reunir ya a 45 aficionados que se trasladarán el sábado 13 a Cartagena a apoyar a su equipo contra el tercer clasificado. Aún queda hasta el miércoles para llenar el bus «o incluso montaríamos un segundo si hubiese suficiente gente», explicó el organizador del desplazamiento, Paco Castro, regente del bar El Català, donde se reúnen aficionados para ver los partidos como visitante.

Antes se tendrá que disputar la final 4 de la Supercopa de la Comunitat Valenciana. Mañana, a las 20:00 horas, se enfrentará en el Juan Vizcarro de Peñíscola al Picassent en la segunda semifinal, cuarto clasificado del grupo 3 de 2ª B. Previamente habrán jugado los locales contra el líder de este grupo de la categoría de bronce, el Sporting la Nucia. Precisamente los de l’Horta les infringieron a los nucieros la única derrota de su casillero. El domingo a las 12 se jugará la final, que podría otorgar al Family un título tras un año repleto de emociones, como lo fue el pasado 2023.

Para llegar a este punto, justo hace un año, el cuadro ribereño cerraba la primera vuelta con una dura derrota en Ceuta por 4-0. Aunque se mantenía cuarto, los norteafricanos se acercaban a cuatro puntos. La segunda vuelta comenzó con otro triunfo sobre el Leganés, 2-5. Se empató a tres a Burela en el Palau, tras ir abajo 1-3. El Barça B cayó con un espectacular 5-7 y Colo Colo Zaragoza 3-1. Los resultados se producían con una cadencia igual. Tras cada derrota llegaban tres triunfos y un empate por lo que el 25 de febrero tocaba perder y se cayó 5-2 en Peñíscola. Llegaría después el 6-1 al Benavente, el empate en el siempre complicado Ejido y sendos 4-1 contra el Valle de Madrid y en Canarias que mantenían a los alzireños en la tercera plaza.

Contra todo pronóstico

El ex Primera O Parrulo empezó a recortar puntos y ganó en el Palau 2-5 lo que hacía ver que al equipo de Braulio le faltaba un salto de calidad para poder batir a Peñíscola, Burela y los ferrolenses. Con una agónica remontada ganaron 4-3 al Bisontes de Castelló. Pese al empate a tres en Zaragoza se mantenía la tercera posición a tres jornadas para la conclusión, la cual se consolidaba con el 4-2 al Sala 5 del ahora azulón Eric Panés. Sin embargo, las derrotas contra el Betis y África Ceutí relegaban a los alzireños a la cuarta plaza y no disponer del factor campo a su favor en el play-off.

Lo que había pasado en liga no sirvió para nada y se rompió cualquier predicciónposible. Se ganó 5-8 a O Parrulo, que en liga regular venció 6-3. La derrota en penaltis en el Palau tras el 4-4 devolvía la eliminatoriaa tierras gallegas y el solitario gol de Sena otorgó la clasificación para la segunda y definitiva ronda.

Esperaba Burela en el pabellón de Vistalegre, donde ganó 5-1 en la segunda jornada. El 2-2 volvió a llevar la eliminatoria a los penaltis, que cayeron a favor del Alzira por lo que el ascenso podía decidirse en el Palau d’Esports. Este se vistió de gala con el primer lleno de su historia y como no podía ser de otra manera, con sufrimiento, llegó el éxtasis final. El partido había llegado sin goles a los cuarenta minutos, a los tres de la primera parte de la prórroga y a los 2’59”98 centésimas de la segunda mitad del alargue. A dos centésimas de nuevo, Sena golpeó el pase de Joan desatando el delirio de las casi 3.000 almas presentes. Un momento que será difícil de olvidar para la afición alzireña.

Apoyo garantizado

El sueño del ascenso a Primera División se cumplió antes de lo previsto y la disputa del play-off en junio dio escaso margen para confeccionar la nueva plantilla. Llegaron veteranos que provenían del Levante (Fede y Rafa Usín) y Humberto de la Roma de la Serie A italiana. El resto eran grandes jugadores de Segunda División de los que solo algunos como Nacho Serra, Peiró, Álex Naranjo o Peiró habían tocado la máxima categoría puntualmente. La marcha en liga ha sido un quiero y no puedo continuo. Empezó con una casi sorpresa en la cancha del Inter al que se llegó a ganar 1-5 al descanso pero la mayor experiencia y ayudas arbitrales junto a errores propios alzireños les permitieron remontar a los torrejoneros. Tras caer contra Jimbee Cartagena y Córdoba, se empató al Osasuna. Se perdió contra Barça, Viña Albali y Noia y se empató al Peñíscola. De nuevo se sucumbió ante Pozo, Jaén y Palma aunque dejando visos de que ni murcianos ni mallorquines fueron tan superiores. Fue un palo no ganar al Ribera Navarra, pero al menos se empató. En el tramo final de año perdieron 3-5 ante Industrias Santa Coloma pero por fin se produjo la primera victoria de esta etapa en la máxima categoría. 2-3 a un Manzanares que amenazaba el liderato del Barça. El Betis impuso un duro correctivo que ponía la salvación a ocho unidades. El 2-1 al Movistar Inter permitió ver cerca de nuevo la tabla de salvación, aunque el descenso no sería una tragedia. El presidente, Vicent Fontana, ha afirmado que «Family Cash ha asegurado su apoyo durante los próximos cuatro años, ya sea en Segunda o en Primera División».

Paralelamente, los ribereños han disputado esta temporada la Copa del Rey, pasando la primera ronda con un apurado 4-5 al Cerdanyola, de Segunda B y el miércoles 17 visitarán al Real Betis en la ronda de octavos de final. La pasada campaña, la competición copera fue un sinónimo de alegrías, al tumar a un Primera como el Manzanares y rozar la gesta al llevar al Jimbee Cartagena hasta la tanda de penaltis. La posibilidad de hacer historia en Copa todavía permanece intacta, aunque compaginarlo con la lucha por la permanencia será complicado.

Una felicitación muy especial

Para empezar el año, el Family Cash Alzira FS dedicó una emotiva felicitación que no solo iba a dirigida a sus aficionados. El protagonista del vídeo era Juan Expósito, conocido como 'Sosio', el utillero del club durante casi tres décadas. En él, se encuentra un sobre repleto de fotografías con diversas de las plantillas que han pasado por el club en estas últimas décadas y se le agradecía su labor, apreciada por intengrantes del club y de una afición que le tiene en alta estima.