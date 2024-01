El Family Cash Alzira FS visita hoy la ciudad departamental dispuesto a dar el “Cartagenazo”. El Jimbee acaba de conseguir el primer título de su historia, la Supercopa de España, y la ofrecerá hoy a sus miles de aficionados a partir de las 13 h. Los ribereños ya aguaron la fiesta del Manzanares cuando una victoria en su pabellón les otorgaría el coliderato de liga. “Quién dice que no se pueda repetir”, comentó jocosamente Braulio Correal.

Sin embargo, el técnico alzireño también es consciente de que en la final de la Supercopa de la Comunitat Valenciana contra el Peñíscola se revivieron viejos fantasmas. “Cometimos demasiados errores defensivos y ofensivos que no pueden repetirse”, insistió. Los alzireños no estarán solos en la fiesta cartagenera ya que estarán acompañados por unos cien aficionados que han aprovechado la cercanía del rival. Una cincuentena irán en el autobús organizado por la peña Alzira Futsal. Este no parará en el momento de que el autobús del equipo se detenga para recoger a los jugadores de Alicante y los recibirán cuando lleguen a Cartagena.

“El Jimbee es el ejemplo de que todo proyecto tiene un proceso. Vemos el ejemplo de Antequera, que cada ascenso se ha culminado con un descenso. El Cartagena -que se enfrentaba al Alzira como Plásticos Romero a principios de siglo en Nacional A (2ª B)- ahora es un equipo top 5, ya asentado en la categoría”, prosiguió Correal. Duda tendrá la baja de Waltinho. Los locales buscarán la victoria para asaltar el segundo puesto que ocupa su máximo rival, ElPozo Murcia y que tendría que recuperarlo esta noche a las 21 h. en su visita a Movistar Inter.

Fichaje a la vista

Braulio seguirá sin contar con Panés, que va adelantando sus plazos de recuperación aunque aún le quedan algunos meses de recuperación y Humberto. El brasileño se operó el jueves del menisco y prácticamente será baja lo que resta de temporada.

Inminente será la presentación de Thiago Selbach como nuevo jugador del Alzira FS. El pívot brasileño tiene 33 años y este año ha jugado en el prestigioso Carlos Barbosa, donde ha ganado la liga Gaúcha y ha marcado 14 goles en 46 partidos. También fue campeón de Japón y Tailandia.