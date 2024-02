Alzira dignifica la pentaca al dotar de instalaciones municipales a un club casi cincuentenario

Alzira contará por fin con unas instalaciones de petanca como corresponde a un club que en 2027 cumplirá 50 años. La concejalía de Deportes destinará en 2024 una partida de 20.000 euros con la que se construirán de ocho a diez pistas que permitirán albergar competiciones autonómicas. El presidente del club, Josmi Robles, ha mostrado su agradecimiento al concejal, Vicent de la Concepción, porque «por fin se ha hecho caso a nuestras peticiones y va a realizarse una inversión que servirá para muchos años a nivel deportivo, pero sobre todo, que económicamente será positiva para la ciudad».

El club de petanca presentó un proyecto para poder disponer de un espacio permanente y una zona anexa en la que en momentos determinados, con motivo de la organización de campeonatos se puedan habilitar quince o veinte pistas provisionales más. Además de las pistas, también son necesarios unos urinarios «porque en el parc de l’Alquenència no podemos obligar a nuestros jugadores o los que vengan de otras poblaciones a pagar por consumir para hacer sus necesidades en el bar existente o los colindantes». Estos podrían ser los de la ciudad deportiva Jorge Martínez Aspar o los del recinto ferial si las pistas se instalasen entre ambos espacios, a la altura de la fuente de las Tres Púrpuras. «También hay que vallar los espacios por si algún menor se cruzase como a veces sucede en el parque y una caseta para guardar nuestro material, así como luz y riego para mantener las pistas», añadió Robles. Además, «podríamos hacer pistas de diferente superficie, con más o menos grava o más arenosas para entrenar en función a las que nos encontremos en las canchas rivales», prosiguió el presidente del club.

Espacio adecuado

Se da la circunstancia de que «los jugadores que nos visitan en torneos como el de Sant Bernat nos dicen que por qué no organizamos más torneos de aficionados u oficiales. La respuesta siempre es la misma: no tenemos el espacio adecuado», alegó Josmi Robles. En julio participaron 54 parejas y en septiembre, en el homenaje que realizaron a quien fuera campeón de España en 1992 junto a Vicent Domènech, el fallecido Juan Romero, otras 48. «Más de 100 personas, que aún serían más en caso de torneos oficiales, los cuales visitarían Alzira y consumirían en los bares y restaurantes de nuestra ciudad», explicó Robles. «Nuestro deseo sería poder organizar el regional de dupletas de 1ª, 2ª y féminas durante dos fines de semana a finales de abril. Si no puede ser, pues algún otro próximamente», añadió.

Mientras, en el club tanto Josmi como su hermano Rubén Robles siguen adelante en la ronda de octavos de final del Regional individual que se está celebrando en Cullera. Los tres primeros clasificados irán al Autonómico. Semanas después, cinco parejas jugarán el regional de dupletas.