El JLF de Cullera descalifica el "llibret" que ha ganado el 2º premio en el concurso de la Generalitat

Salta la polémica en las fallas de Cullera. La Junta Local Fallera ha comunicado a la comisión del Raval de San Agustín que el «llibret» elaborado por esa falla, que ha ganado el segundo premio del concurso autonómico, queda descalificado en el concurso local por incumplir las bases del certamen.

La comisión estalló de júbilo el miércoles al darse a conocer los premios otorgados por la Generalitat Valenciana, que concedían al Raval un histórico segundo premio, algo que no ha conseguido hasta el momento ninguna comisión local, aunque horas despuñes la euforia se transformó en iuna honda decepción.

La calidad del «llibret» es incuestionable y el segundo premio colmaba el esfuerzo realizado durante los últimos años por la comisión, pero la sorpresa llegó al ser citados los responsables de la confección del «llibret» por la Junta Local Fallera de Cullera, que les informó de la descalificación por incumplir el artículo tres de las bases de la convocatoria, que obliga a las comisiones a confeccionar tantos llibros como censo grande tenga la comisión.

Esta circunstancia ha generado un amplio malestar y debate entre los falleros del Raval que piden a través de las redes sociales una mayor claridad y que se explique de forma clara los motivos de dicha descalificación. La comisión todavía no se ha pronunciado oficialmente. Aguardará al acto oficial de la entrega de premios para no herir más sensibilidades y después decidirá si emite un comunicado o no.

Dos concursos diferentes

Los concursos organizados por la Junta Local Fallera de Cullera y por la Generalitat son diferentes y se rigen con bases de convocatoria distintas. Atendiendo a esta circunstancia puede suceder, tal y como ha ocurrido en ediciones anteriores, que un «llibret» obtenga un premio en el concurso de València que no se corresponde con el obtenido en Cullera.

La propia Junta Local Fallera es la que decide las bases de la convocatoria. Y en función de los requisitos que se exigen a todas las comisiones ha informado a la comisión de la falla Raval de San Agustín de su descalificación.

El malestar en la comisión es patente. «Nosotros discrepamos de la decisión tomada por parte de la comisión de Cultura de la JLF de Cullera. Consideramos excesiva y desproporcionado el acuerdo de excluirnos. Pensamos que habían otras alternativas menos traumáticas pero han optado por lo que parece una sanción ejemplar. En años anteriores ha habido problemas en las medidas del Ninot Indultat y se ha informado a las comisiones afectadas de la incidencia para que se subsanara, algo que no ha sucedido en este caso», defienden a título individual algunos miembros de la comisión. La Gala de la Cultura Fallera que tendrá lugar esta tarde servirá de caja de resonancias.