L'Alcúdia transforma la antigua ludoteca en un espacio para asociaciones

El Ayuntamiento de l'Alcúdia ha puesto en marcha las obras de rehabilitación integral de la antigua ludoteca, que se transformará en una sede para las asociaciones locales. Está previsto que la intervención, con una inyección económica de 383.948,73 euros, se prolongue hasta el mes de junio. El consistorio ha contado para ello con una ayuda de más de 300.000 euros de fondos europeos.

En concreto, la actuación consiste en la conservación del inmueble a través de la reparación de humedades por capilaridad, filtraciones de agua en cubierta y a través de vacíos, por el deterioro del revestimiento interior y exterior; la mejora de la seguridad estructural que implica la protección contra incendios de los forjados de cubierta; la habitabilidad incorporando los servicios necesarios y dotando en el edificio de salas y espacios acorde al uso cultural y social; la accesibilidad mediante la eliminación de barreras arquitectónicas creando circulaciones y espacios accesibles e incorporando la instalación de un ascensor que comunicará con la planta primera; así como la creación de una nueva escaler y la digitalización de los espacios mediante la incorporación de paneles informativos.

Interior del inmueble. / Levante-EMV

"Mediante la actuación propuesta, se pretende que el edificio sea un referente en la mejora de eficiencia energética incorporando no solo medidas activas como mejoras en las instalaciones térmicas que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable, sino también incorporando medidas pasivas, de forma que el coste de amortización de la intervención sea menor", han detallado fuentes municipales, que han añadido: "Con el objetivo conseguir un consumo casi nulo se incorporará la fotovoltaica como energía renovable. Como medidas pasivas se sugiere el aislamiento térmico de cubiertas y suelos además de la sustitución de las antiguas carpinterías por otras de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios dobles. Con esta intervención se obtiene una reducción de un 65 % en energía primaria no renovable".