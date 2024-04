L’alcaldable frustrat

Hi ha qui creu que sempre té la raó i, a més, vol imposar-la constantment.

En el passat plenari de l'Ajuntament d'Algemesí, Josep Bermúdez, líder del partit que ha passat de 4 a 2 regidors en un bufit i sense el desgast d’haver governat mai, va voler, una vegada més, imposar la seua raó.

En un punt que no era de debat, sinó únicament d’informar al plenari (donar compte), ell va sol·licitar obrir el debat, perquè ja saben vostés el que li agraden les càmeres del Ple. Davant la seua petició, el vaig informar que en este punt no corresponia obrir el debat i, com que no el va convéncer massa la meua resposta, Bermúdez va sol·licitar aclariment per part del secretari de l’ajuntament. El Sr. secretari, va ratificar la meua argumentació.

Col·lapse mental. Com osa ningú, ni tan sols un expert en la jurisprudència administrativa, a no donar-li la raó al Sr. Bermúdez? Si ell està per damunt de tots!

Feta l’apreciació, sabeu què ha dit el Sr. Bermúdez en la premsa? «Que el alcalde le negó la palabra porque tiene tics autoritarios» Toma ja!

I és que si la paraula «manipulació» tinguera imatge al diccionari, eixiria la foto del Sr. Bermúdez. Gràcies a Déu (encara que esta expressió li molesta un poc), ja el coneixem prou, i no ens l’agarrem seriosament.

Però ara, anem al quid de la qüestió. Per què volia el Sr. Bermúdez obrir el debat quan el reglament no l’empara?

Els ho explique. En 2022 va entrar en vigor una llei estatal de residus que obligava els ajuntaments a repercutir íntegrament el cost del servei de recollida de fem en el veïnat, i donava de temps fins l’any 2025. En cas de no fer-ho, les sancions poden ser milionàries. Algemesí, des d’aquell moment ha estat incomplint esta llei, perquè l’anterior govern va disparar el cost del servici fins al milió d’euros i, per este concepte, l’ajuntament sols ingressa uns 300.000 euros a través de la taxa de 27 € que paguem en novembre. Falten "per recaptar" al voltant de 700.000 euros.

Clar, a l’anterior equip de govern no el van sentir dir ni «pío» sobre este aspecte, perquè venien les eleccions i era millor incomplir la llei que assumir el cost polític d’aplicar-la.

Davant esta situació, estem estudiant la manera legal de compensar al veïnat, reduint altres impostos. Perquè la llei hem d’aplicar-la sí o sí abans de desembre (un «marronet» més que ens han deixat), però no volem pegar-li la «canyà» als nostres veïns i, per això, de forma simultània volem pujar un rebut obligats per llei i rebaixar un altre per voluntat política.

De tot açò va ser informat el Sr. Bermúdez en la comissió informativa prèvia al plenari, però ell, erre que erre. Únicament volia que l’ajuntament fera constar en el marc pressupostari de 2025-2027 la pujada de la taxa, sense tindre en compte cap rebaixa per al veïnat.

És a dir, que ell volia que sobre el paper constara la «canyà», per a dir que li anem a pegar una «canyà» al veïnat, però sense aplicar cap rebaixa d’altres impostos que puga compensar este increment. Per a això volia el debat, per a mentir i manipular a parts iguals.

I açò és tot. Mentres uns ens dediquem a gestionar i a solucionar els «problemetes» que ens han deixat, altres es dediquen a jugar a la política, amb trampes i mala sombra. No li ho tindrem en compte, deu ser l’efecte de ser un alcaldable frustrat.