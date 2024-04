El director Carlos Garcés deja la sociedad Santa Cecilia de Cullera tras una década y con el reconocimiento unánime

Carlos Garcés deja la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera. El director de la banda durante los últimos diez años presentaba el 6 de abril su carta de dimisión ante la junta directiva y todos los estamentos de la sociedad musical cullerense mostraron su admiración ante una figura que ha puesto los intereses de la entidad por encima de todo.

Carlos Garcés lanza un beso de despedida tras darse a conocer su marcha. / Joan Gimeno

Un director que llegaba a Cullera hace diez años con la intención de trabajar de forma profunda en base a tres objetivos, "banda, orquesta y sociedad" para que todos ellos fuesen de la mano. Sin duda alguna, el último año ha sido un claro exponente de que estos tres objetivos se cumplieron porque bajo su batuta se ganó en 2023 el certamen CaixaBank de Orquestres, el certamen de la Diputación de València y por último el certamen de Altea.

"Han sido diez años cargados de música, educación y emoción. Sin lugar a dudas los mejores años de mi vida"

El propio Garcés, en su comunicado oficial de despedida de músicos y socios, ha querido remarcar que "han sido diez años cargados de música, educación y emoción. Sin lugar a dudas los mejores años de mi vida. Si en 2014 me hubieran dicho que iba a conseguir la mitad de las cosas que se han conseguido lo hubiese firmado con los ojos cerrados. Pero no, Santa Cecilia es muy grande y lo hemos superado con creces, todos juntos hemos hecho historia". Una historia en la que Carlos Garcés Fuentelsaz tiene un papel importante gracias a un constante trabajo diario que le ha hecho superarse día tras día. Lo más importante de todo es que con este trabajo Garcés ha hecho que sea la propia institución quien haya seguido los pasos de superación que él marcaba.

Ocho triunfos en ocho certámenes

Con Carlos Garcés a la batuta han sido seis los certámenes y menciones de honor que se han ganado en el período 2015-2023, a los que habría que añadir los dos ganados por la banda juvenil teniendo al frente a Enrique Sapiña. Un total de ocho participaciones en certámenes a los que se ha presentado la sociedad y ocho victorias, que engrandecen más si cabe a la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia, así como a la figura de Carlos Garcés.

En su comunicado de despedida de la sociedad ceciliana, el director ha querido destacar que desde que llegó a Cullera "en ningún momento me he sentido un forastero” por la acogida por parte de la sociedad.

En su despedida Garcés ha querido "agradecer a todos los músicos su esfuerzo, dedicación y amor en cada ensayo y concierto. Así como también a todas las juntas directivas con las que he tenido que trabajar por haber confiado en mí y haberme hecho sentir especial dentro de la familia ceciliana".

Garcés ha afirmado a este periódico que se va "con todos los objetivos marcados cuando llegué destacando por encima de todo el hecho de hacer banda y crecer juntos".

Despedida en Cullera, en Soria y en el Monumental de Madrid

Pero esta despedida no queda aquí, aún quedan varios conciertos y sobre todo, quedan las actuaciones finales, “que no pueden ser en otro sitio que en mi casa Soria, y en el Teatro Monumental de Madrid. Os espero a todos el próximo 22 de septiembre en Soria donde la Banda Sinfónica volverá a actuar en el Festival Otoño Musical Soriano, festival que me ha visto crecer y con el que quiero ofrecer la despedida más bonita del mundo, así como el 5 de octubre en Madrid”, señala.

Por su parte la junta directiva de la sociedad ha mostrado su agradecimiento más sentido, así como el reconocimiento a Carlos por el extraordinario trabajo realizado y por el enorme compromiso que siempre ha mostrado con la sociedad durante su etapa como director.

Adiós público

El desfile de bandas de música del pasado día de San Vicente sirvió para simbolizar esta despedida con un emotivo abrazo sobre el atril de dirección entre la presidenta de la sociedad Begoña Pla y el propio Carlos Garcés, como símbolo del excelente trabajo realizado de forma conjunta entre Junta directiva y el propio director.

No solamente se va con esta despedida un director sino que con la marcha de Carlos Garcés se va un maestro al cual sólo queda desearle lo mejor en un futuro.